日本執政黨副總裁、前首相麻生太郎訪台與蔡英文等會談

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日本執政黨自民黨副總裁、前首相麻生太郎於7日起訪問台灣，將與台灣總統蔡英文總統、副總統賴清德等舉行會談。麻生太郎的訪台日程為7月7日至9日， 在曾任日本首相的人物中，安倍晉三、森喜朗、野田佳彥等前首相都曾訪問過台灣， 但是麻生太郎是自民黨二號人物，這是自1972年日本與台灣斷絕外交關係以來，現任自民黨最高級別官員訪問台灣。

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麻生太郎希望通過此次訪問台灣，表明對面臨中國軍事壓力的台灣的支持，並吸引半導體相關企業到日本投資建廠，麻生派議員鈴木馨祐和中西健志陪同前往。

這是麻生太郎自2011年自民黨在野時代訪問台灣以來相隔12年再次訪台。台灣外交部8月4日發表聲明，歡迎並感謝麻生太郎以實際行動支持台灣。

外交部指出：“麻生太郎一行在台期間，除參加‘凱達格蘭論壇’擔任專題演講貴賓，還將覲見總統蔡英文及副總統賴清德，並拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安。”

據悉，麻生還將參訪安葬前總統李登輝的新北市五指山軍人公墓。據自民黨官員透露，此次訪問是應台方邀請安排的。

麻生太郎出生於1940年，曾擔任日本副首相、外務大臣、總務大臣、財務大臣等要職。他在2008年至2009年間擔任日本首相，並在財務大臣任上以累計任職1875天成為日本歷史上任職時間最長的財務大臣。

2022年8月31日，自民黨麻生派在橫濱某酒店舉行研修會，麻生太郎發表演講，考慮到台灣可能發生緊急情況，他說：“無論是沖繩縣的與那國島還是鹿兒島縣的與論島，如果台灣發生戰爭，這些島嶼不能說是在戰區之外，戰爭很有可能發生。”

麻生太郎針對美國眾議院議長佩洛西訪台，中國軍方在台灣周邊開展大規模軍事演習的事實稱：“中國正在取得一種自信，同時正在採取行動，這就是現實。”他表示：“加強日本的威懾力是一項緊迫的任務。”

談到中國的快速增強軍備，麻生指出：“毫無疑問，在我們周圍，包括東海、南海和台灣海峽，已經可以聞到火藥味。”