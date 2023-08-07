中國/人權

中國四川維權律師盧思位7月28日在老撾前往泰國的途中遭到逮捕引發國際人權組織以及關注中國人權團體的強烈反響，十天來，近百個人權組織以及非政府組織共同向老撾政府發出呼籲，呼籲老撾政府避免將盧思位遣送回中國，盧思位曾經因為被中國大陸拘押的香港12港人做辯護而被吊銷律師執照，此番試圖途徑老撾前往美國與家人團聚。

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據積極參與救援活動目前旅居美國的盧勝春女士（在獄中的著名人權律師丁家喜的妻子）向法廣介紹，經過與老撾當局的初步交涉，老撾政府官員聲稱逮捕盧思位的原因是他違背了老撾的法律，並沒有遵守合法入境老撾的程序。對此，盧思位的妻子張春曉發表視頻向老撾當局作出回應，她還在視頻中呼籲老撾當局遵守老撾本國的法律以及國際法，她在視頻中指出，倘若老撾對盧思位所謂持虛假旅行證件過境的指控進行調查、審判，必須全程公開，並允許聯合國和美國等各國外交官以及國際媒體旁聽。

盧思位妻呼籲老撾政府遵守本國法律及國際法

張春曉：“如果要調查，你就應該是在公正、公開的前提下進行。沒有任何人能確認他是因為什麼原因而被抓捕。虛假旅行證件這些都只是一個說法。要進入審判程序，當然必須應該是公開和公正的。盧思位有個比較特殊的身份。他是人權律師。人權律師在中國的待遇是眾所周知的。如果（盧思位）被遣返回去的話，完全有可能面臨酷刑。如果你要對他進行審查、審判、調查，都應該是在公開的前提下進行。”

另據路透社報道，包括國際特赦組織，前線衛士在內的多個人權組織8月7日在老撾駐英國使館門前示威，呼籲老撾政府立即釋放盧思位，敦促 老撾政府回應張女士的呼籲，並確保盧律師能會見聯合國有關官員、他自己選擇的律師和美國和家的外交官員，幫助他繼續前往美國與家人團聚的旅程。

盧思位曾為“709案”被捕律師和成都“六四酒案”被捕者辯護。2021年，他因代理12港人案被四川司法部門吊銷律師執照。盧思位上月離開中國，原本打算抵達泰國後，飛往美國與家人團聚，但在老撾過境期間被當地警方帶走。