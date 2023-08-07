紐約時報：美國科技大亨金援數億美元 支持中國大外宣活動

中國大外宣有美國金主

據《紐約時報》8月5日刊出的一篇調查報導指出，美國科技大亨辛漢一向被視為毫不掩飾其極左政治立場的社會主義大金主，但鮮為人知的是，辛漢與中國政府媒體機構密切合作，金援北京在全球的宣傳活動，而其間的蛛絲馬跡就藏匿在眾多非營利組織和空殼公司中。

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這篇調查報道說，從麻州智庫Tricontinental到曼哈頓一處活動場所、從南非政黨到印度與巴西新聞機構，紐時記者 Mara Hvistendahl, David A. Fahrenthold, Lynsey Chutel 及 Ishaan Jhaveri 等追蹤到數億元資金涉及的團體都與辛漢（Neville Roy Singham）有關，這些團體積極推廣符合中國政府大外宣的話語論調。

報道援引公司文件顯示，辛漢的資金網絡資助了印度新聞網站NewsClick。這個網站的報導充斥中國政府的談話要點，其中一個影片還稱許「中國歷史持續激勵着工人階級」。

這些團體的資金來源是被《紐約時報》首次揭露出來，同時也記錄了辛漢與中國宣傳的利益關係。

報道指出，辛漢是左翼學者阿契伯德（Archibald Singham）的兒子，現年69歲的他創立了總部位於芝加哥的軟件諮詢公司Thoughtworks。

辛漢目前住在上海，其資金網絡下的一家媒體正在製作一文件YouTube節目，其中部分資金由上海市宣傳部門提供；另有兩家媒體正與中國一所大學合作，目的是「向世界傳播中國的聲音」。

辛漢之妻曾大筆捐款相關團體

辛漢2017年與前民主黨政治顧問伊凡斯（Jodie Evans）結婚。2001年美國遭遇恐怖攻擊後，現年68歲的伊凡斯將自己塑造成社運人士，她因佩戴粉色和平標誌耳環和靜坐而聲名大噪，最終被捕。

伊凡斯協助成立反戰團體「粉紅代碼」（Code Pink）抗議伊拉克戰爭，並籌辦有關對抗氣候變遷、性別和種族主義等活動。直到幾年前，她還強烈抨擊北京當局，推文表示「我們要求中國停止殘酷鎮壓女性人權捍衛者」。伊凡斯2015年還發布與中國異議人士艾未未的合照。

這篇報導提到，「反冷戰」（No Cold War）組織及「粉紅代碼」等團體，都獲得與辛漢有關的美國非營利組織至少2億7500萬元捐款贊助。「粉紅代碼」過去曾批評中國人權紀錄，現在卻為中國發聲。

紀錄顯示，自2017年來，「粉紅代碼」約1/4捐款（超過140萬美元）來自與辛漢相關的2個團體。

伊凡斯如今堅決支持中國，她2021年說，美國若壓垮中國，「將切斷人類和地球上生命的希望」，她也將維吾爾人描述為恐怖分子，並為中國對待和大規模拘押維吾爾人的做法辯護。

伊凡斯在最近一次的YouTube直播影片中被問到對中國有何負面看法時，她說她「這輩子都想不出來。」

辛漢也與中國媒體公司Maku Group共享辦公空間，這家公司說，他們的目標是讓外國人了解「中國在世界舞台創造的奇蹟」。

報導續稱，Maku Group和Tricontinental同意與上海一間大學合作，以中文和英文「講述中國故事」。

Maku Group沒有響應《紐約時報》的置評要求，網站也顯示維護關閉中。

辛漢否認紐時爆料說法

辛漢今年5月出席了上海一家媒體機構的開幕式，主辦單位分發印有「溝通即團結」的手提袋，他坐在前排，身旁是共產黨中央委員會轄下出版組織官員於運全（Yu Yunquan，音譯）。

他在七月時還參加了一個有關向國際推廣中國共產黨的研討會論壇，在一張討論如何在海外宣傳共產黨的分組會議照片中，可看到辛漢在飾有紅色錘子和鐮刀的本子上做筆記。

辛漢否認有關他是「任何政黨或政府或其代表成員、為其工作、接受其命令或遵循其指示」的說法。他辯解說：「我完全依循自己的信念，這是我長期以來持有的個人想法。」

（報道全文鏈接如後：https://www.nytimes.com/2023/08/05/world/europe/neville-roy-singham-china-propaganda.html）