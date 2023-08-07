諷刺藝術論戰？倫敦塗鴉牆「社會主義核心價值觀」再遭塗改

據中央社報道，近10名據稱在倫敦學習藝術的中國學生日前在倫敦東區塗鴉的“紅磚巷”（Brick Lane），以白漆覆蓋別人的作品後寫下所謂「社會主義核心價值觀」的總計24個巨大紅字，引發論戰。目前，原本的24個紅字再被各式中、英文和圖像抗議覆蓋，包括在「平等」2字上方，以英文寫「但某些人比其他人更平等」，以及將習近平以維尼熊或皇帝形象呈現的海報等。

一群中國留學生將倫敦整片塗鴉牆覆蓋成白色，再寫上24個字的「社會主義核心價值觀」前後的比對圖。

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據報道，領銜的學生「一鵲」發文聲稱，這件作品「沒有太多政治意味」；他「很愛」他的國家，希望透過作品「反應所謂自由的羅格斯主義和文化殖民性」。

在中國因嚴格封控爆發「白紙革命」時轉發大量消息而成名的推特賬號「李老師不是你老師」日前分享，一群中國留學生到倫敦紅磚巷的塗鴉牆進行塗鴉，但他們並不是單純塗鴉，而是將原本塗鴉牆上的所有作品全部塗白、覆蓋掉，然後用紅漆寫上24字的「社會主義核心價值觀」，包括「富強、民主、文明、和諧，自由、平等、公正、法治，愛國、敬業、誠信、友善」，獨佔整個牆面。

值得一提，網絡上對此塗鴉行動評價兩極，引發了廣泛的討論。

部分中國網友批評說，將原本的創作整面塗白的行徑相當不尊重其他創作者，網友說：「丟人現眼啊」、「想出名想瘋了...」、「打着愛中國的旗號製造話題」、「這真的不是在給中國拉仇恨嗎」。

有些網友則表示，塗鴉牆的初衷是自由創作，就算他們將整面牆塗白，也沒有違反任何規則。還有人提出觀點，認為這些留學生到倫敦的塗鴉牆上自由創作，某種程度上反而是諷刺他們在中國國內無法得到這些自由。

另一方面，塗鴉牆上原本有一位已經過世的街頭藝術家馬蒂的作品，為了紀念這位已故藝術家，其他人在創作時基於尊重，都會特意保留馬蒂的塗鴉，但這幅作品也被完全覆蓋掉。

有人指出，進行塗鴉的學生似乎就讀於倫敦的皇家藝術學院（Royal College of Art，RCA）。他們事後在「小紅書」上分享自己塗鴉的過程，聲稱當時有許多路人圍觀，有人對他們威脅、謾罵，但大部分人都表示好奇、喜歡，此外還被偷走了噴漆、包包、相機和計算機等。

事件一天後，「李老師不是你老師」再度發出多張照片和影片，自由創作的塗鴉牆被其他人塗改、進行「二次創作」，原本的自由、平等、民主、法治、愛國等字詞，被人塗上新的字，改成了「沒有民主」、「不文明」、「偽法治」、「國不愛我」、「無平等」。

塗鴉牆上甚至還出現了中國國家主席習近平相關的塗鴉，更有人提到「鐵鏈女」、「勿忘六四」、「唐山打人事件」等，原本乾淨白牆，被各種各樣的標語填滿。許多網友紛紛留言：「這才是藝術」、「最有力的回擊」、「這才是該有的樣子」、「猜猜看他會把這個影片發到小紅書嗎？」、「倫敦多了一個景點」、「這些塗鴉讓原本的核心價值觀提升到了另一個層次」。