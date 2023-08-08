中國出口下降 創2020年最低

中國/經濟

出口是中國經濟增長的主要支柱之一，今年7月出口同比下降14.5% ，創2020年3月以來新低，顯示中國經濟復蘇乏力。主要受到地緣政治影響，和美歐進口需求下降。

廣告 繼續瀏覽後續

中國經濟復蘇乏力，中國官方今天公布最新數據顯示，中國7 月份外貿出口同比下降14.5%，連續第三個月萎縮，呈現兩位數降幅，且低於市場預期。

中國海關總署8月8日公布的數據顯示，7月出口同的降幅較6月擴大2.1個百分點，連續兩個月創2020年3月以來新低，此前在3月和4月出現短暫反彈。總體上中國經濟從2022年10月以來一直持續下降。

這是中國外貿出口三年來最嚴重的下滑，當時中國經濟因新冠疫情的嚴控而陷入停滯。

出口是帶動中國經濟發展的主要支柱之一，涉及百萬個企業和就業崗位。

法新社分析指出美國和歐洲經濟發展放緩已經出現的高通貨膨脹，導致對進口產品需求下降。另外由於地緣政治緊張，讓美國等西方國家轉移其生產線，進一步減少對中國產品的依賴。

另外中國內需疲軟，進口同比下降12.4%，低於6月5.6個百分點。

儘管如此，全球第二大經濟體中國7月實現貿易順差806億美元，高於6月的702億美元。