中國稱計畫規範人臉識別技術應用

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根據中國周二8月8號公布的一份法規草案，在中國使用面部識別技術的公司在收集個人信息前必須獲得同意或法律授權。

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中國國家互聯網信息辦公室8日發布《人臉識別技術應用安全管理規定(試行)(徵求意見稿)》，稱其目的是規範人臉識別技術應用，保護個人信息權益及其他人身和財產權益，維護社會秩序和公共安全。並指出，公眾可以通過多種途徑和方式提出反饋意見，截止時間為2023年9月7日。

法新社報道，中國是世界上監控攝像頭數量最多的國家之一，功能最強大的攝像及設備覆蓋中國各地，與面部識別技術相結合，為執法提供了便利。

在某些私人場所，特別是在住宅、企業和酒店的入口處，使用這種技術來識別人的身份也越來越普遍。通過面部識別進行支付的技術也在不斷發展。

不過，最新相關意見稿規定，面部識別只能在 "具有特定的目的和充分的必要性絕對必要的情況下 "使用，應首先使用其他非生物手段來驗證身份。

意見稿還補充說，使用這種技術 "處理面部信息必須依法徵得個人或書面同意"。也規定："除維護國家安全外，任何組織或個人不得使用人臉識別技術分析種族或宗教歸屬......"。

法新社報道指出，美國財政部已將幾家中國公司列入黑名單，指責它們在新疆鎮壓的背景下開發了專門識別中國維吾爾族成員的技術。

商湯科技（SenseTime） 公司就是其中之一，該公司設計的面部和圖像識別應用程序主要用於人群監控和身份驗證。

中國在這一領域有許多初創企業。 在今年 6 月於北京舉行的一次展覽上，多家公司展示了能夠識別 "不良 "行為並在 100 多米外掃描人臉的 AFP 產品。