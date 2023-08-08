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日本政府否定《華盛頓郵報》有關中國黑客竊取日本防衛機密的報道

8日上午，日本內閣官房長官松野博一在記者會上，在談及《華盛頓郵報》報道說：2020年秋季，中國軍方侵入處理機密情報的日本防衛網絡一事時表示：我們尚未證實日本掌握的機密情報因網絡攻擊而泄露的事實，但是他說：“由於事情的性質”，不對此發表評論。

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Les pirates ont utilisé de faux jetons d’authentification afin d’obtenir l’accès non autorisé à certains comptes de messagerie via Outlook Web Access dans Exchange Online (OWA) et Outlook.com
Les pirates ont utilisé de faux jetons d’authentification afin d’obtenir l’accès non autorisé à certains comptes de messagerie via Outlook Web Access dans Exchange Online (OWA) et Outlook.com © DS
作者： 東京特約記者 楚良一
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松野接著說：網絡安全是維持和加強日美同盟的基礎，我們將繼續為此做出堅實的努力。

防衛大臣濱田靖一也在8日的記者會上表示，尚未證實防衛省掌握的機密情報因網絡攻擊而泄露的情況，沒有發生影響任務執行的事態對於中國軍方是否對日本防衛網絡進行過攻擊等提問，濱田靖一表示：如果明確說明個別而具體的網絡攻擊的應對措施，就等於暴漏了防衛省和自衛隊的對於網絡攻擊的對應能力。因此不予回答。

《華盛頓郵報》7日以匿名消息人士的話報道稱：2020年秋天，美國國家安全局（NSA）發現了驚人的事實，隸屬於中國人民解放軍的黑客侵入了美國在東亞最重要的戰略盟友——日本的機密防禦網絡。3名美國前高級官員透露，中國黑客持續侵入日本屬於處理最高級別機密的防衛網絡內部，目的是獲得有關日本的軍事計畫、戰力以及軍事缺陷的分析和評估的信息。當時收到事件簡報的一位前美軍官員說：（中國入侵安全系統造成的損失）嚴重的程度令人震驚。

報道稱：事件發現後，美國國家安全局（NSA）察知了這一情況，認為這是日本現代史上危害最大的黑客攻擊嚴肅對待此事的美國國家安全局局長保羅·中曾根和時任副國家安全顧問馬特·波廷格立即趕赴日本，要求日本政府採取行動。向當時的防衛大臣發出了警告，也向當時的首相報告。

美方擔心日本的保密措施不充分，並表示這可能會影響日美情報共享，認為：如果日本的安全網被攻破，美國的機密也會泄露。

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