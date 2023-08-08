日本政府否定《華盛頓郵報》有關中國黑客竊取日本防衛機密的報道

日本/中國/黑客

8日上午，日本內閣官房長官松野博一在記者會上，在談及《華盛頓郵報》報道說：2020年秋季，中國軍方侵入處理機密情報的日本防衛網絡一事時表示：我們尚未證實日本掌握的機密情報因網絡攻擊而泄露的事實，但是他說：“由於事情的性質”，不對此發表評論。

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松野接著說：“網絡安全是維持和加強日美同盟的基礎，我們將繼續為此做出堅實的努力。”

防衛大臣濱田靖一也在8日的記者會上表示，尚未證實防衛省掌握的機密情報因網絡攻擊而泄露的情況，“沒有發生影響任務執行的事態”。對於中國軍方是否對日本防衛網絡進行過攻擊等提問，濱田靖一表示：“如果明確說明個別而具體的網絡攻擊的應對措施，就等於暴漏了防衛省和自衛隊的對於網絡攻擊的對應能力。”因此不予回答。

《華盛頓郵報》7日以匿名消息人士的話報道稱：2020年秋天，美國國家安全局（NSA）發現了驚人的事實，隸屬於中國人民解放軍的黑客侵入了美國在東亞最重要的戰略盟友——日本的機密防禦網絡。3名美國前高級官員透露，中國黑客持續侵入日本屬於處理最高級別機密的防衛網絡內部，目的是獲得有關日本的軍事計畫、戰力以及軍事缺陷的分析和評估的信息。當時收到事件簡報的一位前美軍官員說：“（中國入侵安全系統造成的損失）嚴重的程度令人震驚。”

報道稱：事件發現後，美國國家安全局（NSA）察知了這一情況，認為這是“日本現代史上危害最大的黑客攻擊”，嚴肅對待此事的美國國家安全局局長保羅·中曾根和時任副國家安全顧問馬特·波廷格立即趕赴日本，要求日本政府採取行動。向當時的防衛大臣發出了警告，也向當時的首相報告。

美方擔心日本的保密措施不充分，並表示這可能會影響日美情報共享，認為：如果日本的安全網被攻破，美國的機密也會泄露。