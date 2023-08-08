隨着中國需求下降 沙特石油尋找新的前景

石油出口

亞洲 – 8月7日，中國宣布沙特石油進口量較 6 月份下降 12.4%，促使沙特阿拉伯國家石油公司（簡稱：沙特阿美）重申其將自己定位為中國主要能源合作夥伴的願望。 作為預計 2023 年投資額為 450 億至 550 億美元的大規模碳氫化合物投資計畫的一部分，沙特國家石油公司打算加強與中國的合作夥伴關係。 特別是在石化產品領域，為了實現多元化，使其能夠向北京的價值鏈上游移動。自戰爭爆發以來，中國購買了近四分之一的沙特石油出口，但也以折扣價增加了俄羅斯石油的進口。利雅得打算依靠其石油暴利為其大型項目提供資金，通過在世界需求下降的情況下影響原油價格，例如通過增加生產能力和使其多樣化，來維持其在世界石油市場的領先地位 。

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因為它受到OPEC+主要合作夥伴俄羅斯的爭議，自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯一直受到制裁。面對西方限制其對歐洲出口的制裁，俄羅斯確實試圖在中國這塊蛋糕上分一杯羹。 目前，從俄羅斯進口到中國的原油佔中國供應量的 14%，而戰前這一比例為 8.8%。 在印度，俄羅斯進口量占 40%，而戰前烏克蘭的進口量為 3%。 為了不被拋在後面，沙特阿美公司上個月最終以約36億美元的價格收購了中國合作夥伴熔盛石化10%的股份。 足以讓沙特公司每天向中國現場煉油廠額外供應近50萬桶原油。

但沙特現在也將賭注押在石化領域的附加值上，即石油和天然氣衍生產品。 這是一個富有成果的機會，特別是因為俄羅斯只向中國供應原油。 沙特阿美首席執行官阿明·納賽爾周一表示：“中國對我們來說是一個重要的市場，不僅在原油配置方面，而且在化學品增長方面也是如此。” 去年3月，該石油公司已計畫在遼寧省建設石化聯合體。 阿美公司目前持有華錦阿美石化公司 30% 的股份，該公司與中國合作夥伴合資的新工廠還將能夠每天銷售 21 萬桶原油。 阿明·納賽爾表示：“我們目前正在評估在中國的多項（石化）投資，我們將在適當的時候宣布這些投資。”

這種使用沙特石油的替代方式，即生產化學品而不是在當地生產能源，也可以實現阿美公司減少碳排放的目標。 因為到目前為止，該集團只承諾到 2050 年將其運營碳排放量減少到凈零。這一目標不涉及燃料燃燒過程中產生的間接排放，而燃料燃燒過程中產生的間接排放是其最重要的活動。

沙特維持其在國際石油市場地位的另一個策略是影響原油價格。 分析師表示，儘管“2030 年願景”項目的融資仍以每桶至少 80 美元的價格為條件，但王儲穆罕默德·本·薩勒曼必須將經濟活動的整體下滑與 OPEC+ 合作夥伴的拒絕結合起來，這些國家的石油出口量合計達到近一半世界石油的份額，以降低其生產配額。 8月初，布倫特原油可能收於每桶86美元，為4月中旬以來的最高水平，但價格波動和來自俄羅斯的競爭正促使利雅得推動削減全球桶產量。 8 月 3 日星期四，沙特單方面將 6 月份決定的每日 100 萬桶減產期限延長至至少 9 月份。

然而，通過減少供應來擡高價格的策略仍存在不確定性。 例如，在 4 月份 OPEC+ 宣布減產超過 150 萬桶/日後，一個月後沙特石油出口量與 2022 年同期相比減少了 40%。