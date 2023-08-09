中國 7月出現通縮 近兩年半來首次 下半年評估有分歧

中國/通脹

中國政府期望以擴大內需來推動經濟，但7月卻出現輕微通縮，反映通脹的居民消費價格指數(CPI)7月按年跌0.3%，是自2021年2月以來首次出現通縮；而從生產者角度反映通縮的生產者物價指數(PPI)亦按年跌4.4% ，是連續十個月下跌。有銀行分析師認為，中國肯定已進入通縮，北京需出台措施以維持經濟向上；但中國統計局發言人表示，CPI 回落只是階段性的，隨着中國經濟恢復向好，數據有望回升。

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中國6月的CPI是零通脹，統計局今(9日)早公布，7月的CPI 按年跌0.3%，跌幅較市場預期低 0.1個百分點。當中，食品價格跌1.7%，非食品價格持平。此外， 7月的PPI亦按年跌4.4% ，是連續十個月下跌，且跌幅較市場預期略高0.3個百分點，但較 6月份的 5.4%跌幅有所收窄。

當不少人憂慮中國會步日本上世紀九十年代後塵丶進入長時間的經濟低增長期之際，中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，去年價格變動的翹尾影響正在減少，7月 CPI 按年降幅中的翹尾影響，已由6月的0.5個百分點降至7月的「約為0」，總體而言，CPI按年回落只是階段性的，下階段隨着國內經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加上去年同期高基數影響逐步消除，數據有望逐步回升。

不過，澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬接向路透社指出，以CPI和PPI同時出現負數可以確定，中國已進入通縮，預計下半年的CPI會維持在零左右，因為在政治局要求維持穩定人民幣彙價的情況下，難以出台放寬銀根的貨幣政策。而其他銀行分析師更認為，中國若要維持經濟上行，必須出台更多可行的支持措施。