巴黎人權活動人士在老撾駐法使館門前聲援四川維權律師盧思位

中國/老撾/人權

在法國團結中國協會主席，知名漢學家侯志明女士的牽頭下，近十名中國人權活動人士8月9日周三上午在位於巴黎第十六區的老撾駐法國使館門前舉牌示威，聲援遭到老撾警方逮捕的中國四川維權律師盧思位。

巴黎人權活動人士在老撾駐法國使館門前聲援四川維權律師盧思位，2023年8月9日。

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據侯志明女士向法廣介紹，老撾大使館工作人員表示，老撾大使本人並不在使館，要遞交信件必須通過正常郵遞方式。要會見大使，必須事先致函預約。他們因此將通過郵局遞送信函，並將致函老撾駐法國大使，要求會見並且重申他們在八月一日發表的公開信的內容。

公開信呼籲老撾政府立即釋放中國人權律師盧思位，對盧思位面臨被強制遣返中國的嚴重風險表示嚴重關切。強調盧思位在中國極有可能遭受酷刑和其他虐待。中國人權活動者或者異議人士在東南亞遭綁架，被失蹤，被遣返的例子早已屢見不鮮。

這是繼本周一倫敦之後，在歐洲發生的第二起聲援盧思位的示威活動。

此外，除了盧思位之外，侯志明女士還表示，今年五月底，公開呼籲推翻防火牆的湖南公民喬鑫鑫也在老撾無端遭到警方綁架，至今下落不明。有消息說此人已被遣返會中國湖南。對上述事件，老撾當局必須向外界公開解釋。

盧思位曾為“709案”被捕律師和成都“六四酒案”被捕者辯護。2021年，他因代理12港人案被四川司法部門吊銷律師執照。盧思位上月離開中國，原計畫從老撾途徑泰國飛往美國與家人團聚，但在老撾過境期間被當地警方帶走。

據負責援助盧思位律師的美國“對華援助協會”組織透露，盧思位目前正被老撾當局關押調查。該組織確認盧思位持有合法護照、以及美國和老撾簽發的有效簽證，他被北京列入邊控名單，僅僅是因為他為“12港人案”被告提供法律援助。