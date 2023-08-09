美國財政部發布禁令 限制對中國敏感技術公司投資

國際貿易

中美 – 美國財政部8月9日發布禁令，禁止美國風投和私募股權投資公司投資敏感的中國技術企業，並要求就其他投資告知美國政府。美國財政部周三在一份聲明中宣布，如果涉及“有問題的國家”，特別是中國，美國公司將不再能夠在海外自由投資最先進的技術，主要是人半導體、人工智能（AI）或量子計算 。

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美國財政部指出，這一決定是根據喬·拜登總統簽署的行政命令做出的，必須能夠“通過保護下一代軍事創新的關鍵技術來捍衛美國的國家安全”，並強調“嚴格限制”該法令的一個方面是為了“維持我們對跨境投資的承諾”。

這是華盛頓為阻止中國開發尖端技術用於軍事現代化並危及美國國家安全所做努力的最新發展。

這項行政令將涵蓋對半導體、量子計算和人工智能(AI)三個技術領域的直接投資，以阻止美國的資金和專業知識向中國轉移，並禁止對這些技術的某些形式的投資，同時要求在中國經商的美國人更廣泛地向美國政府通報在這三個高科技領域的投資情況。

違反這些規定的投資者可能面臨罰款，並被迫撤資。新規將適用於未來的交易，但不包括對中國股票和債券的投資組合投資。

從技術上講，這些限制規定也將適用於對俄羅斯等其他對手國家的投資，但預計主要會對美國在中國的投資產生實際影響。

法新社華盛頓9日報道說，拜登政府官員數月來一直強調，任何對美國在中國投資的限制都將是針對有限的領域。總統國家安全顧問沙利文今年4月表示，這些措施不是像北京所稱的是“技術封鎖”。

《紐約時報》周三表示，支持者稱，拜登政府對美國在中國某些科技行業的投資實施新的限制，是保護國家安全的必要行動，但無疑會激怒北京。