路透社：失業和高房租讓中國年輕畢業生逃離城市

中國/社會

據路透社8月9號發自北京的報道，越來越多的中國年輕畢業生正在逃離燈紅酒綠的大城市中心，報道引述中國官媒報道稱，由於缺乏工作，近一半新進入勞動力市場的人已經回到了父母家中。

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面對不斷上漲的房租和停滯不前的經濟，失業的畢業生們正在逃離傳統上能夠實現中產夢的城市，而那些堅持城市夢想的人為了省錢甚至願意出租他們的半張床。

數據顯示，6 月份，中國的青年失業率攀升至創紀錄的 21.3%，經濟放緩和監管措施打擊了房地產、科技和教育等就業最活躍的行業，都限制了就業機會。

據統計局一名官員稱稱，6 月份有 600 多萬年輕人失業。

中國新聞社周三根據一項私營部門調查報道稱，近47%的2022屆畢業生在完成學業後六個月內返回父母家中，而2018年這一比例為43%。

房價也是導致畢業生返鄉的主要原因。據中新社報道，12月至6月，北京的房租上漲了5%，而廣州和深圳的漲幅為2.8%。中新網的一項調查也顯示，80.7%的受訪者畢業時為租房而困擾。

但也有一些人堅持了下來，比如 Joyce Zhang，她 告訴路透社記者，自己已經向金融公司投了十幾份簡歷，雖然沒有任何具體結果，但她還不想離開北京。她說因為目前金融業的發展並不理想，也想過回內蒙古老家工作，但還是想再試一試，因為她父母為她支付了 2,600 元人民幣（約 329 歐元）的房租，現在住在一個廚房和廁所共用的 12 平米房間里。

路透社報道指出，中國決策者也正儘力幫助年輕人找到工作和住房。比如在浙江省杭州市，一家養老院向每月陪伴老人十小時或更長時間的人提供房租。唯一的收費是約 30 歐元的管理費。

一些年輕人不再猶豫與陌生人合租自己的公寓和房間。

在小紅書平台和微信群上，希望合租的人發布的信息成倍增加。在北京，一個人發布了一則在 "帶大陽台 "的房間里拼床的廣告，月租金約 100 歐元。