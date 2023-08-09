雙城論壇月底舉行蔣萬安擬率團親赴上海

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台北、上海兩城市的「雙城論壇」訂8月29到31日在上海舉行，這次台北市長蔣萬安將親自出席；今年除主論壇，台北市也計畫與上海市政府簽署羽球、會展營銷、環保綠能永續交流等三項合作備忘錄。

台北、上海城市論壇（雙城論壇）2018年12月20日登場，上海市常務副市長周波19日上午率團抵達台北松山機場，獨派團體在機場外高喊「台灣中國，一邊一國」。

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國民黨台北市議員應曉薇說，蔣萬安親自帶隊出席，能為冷凍的兩岸關係帶來活水，可以預料，民進黨攻擊抹紅及擴大解釋蔣萬安的上海行一定會比往年猛烈，但雙城論壇仍是很有意義的城市外交行程。

台灣民眾黨議員黃瀞瑩說，希望論壇能秉持對等、尊嚴、交流、互惠等原則，期許蔣市府回應兩岸台商訴求及落實產業政策；簽署的MOU備忘錄內容也應公開透明，以符合市民期待及接受議會監督。

民進黨議員何孟樺則表示，蔣萬安去年五月選舉期間，拜會前總統馬英九後曾在受訪時宣布，中共不再擾台，才舉辦雙城論壇，現在卻把選前承諾視如糞土。他說，如果蔣萬安堅持到上海，至少要向中國抗議共機擾台，千萬別被中國摸頭，更不能鞠躬哈腰，傷害國家尊嚴。

據了解，今年雙城論壇為配合議員行程，加上要避開八二三炮戰紀念日，最後敲定八月的最後一周舉辦。隨行議員十一人已抽籤確定，有國民黨及民眾黨議員，至於民進黨，則沒有任何一位議員參加。

不過對於雙城論壇的行程安排，及蔣萬安是否率隊前往上海出席論壇，台北市政府發言人殷瑋仍然口風很緊表示，目前仍在協調，一旦有結果將對外說明。

台北上海雙城論壇從2010年開辦至今邁入第14屆，由兩地輪流主辦，除了2021年因新冠疫情改為在線會議，依前兩屆市長郝龍斌、柯文哲的慣例，只要在上海辦理，台北市長都會親自出席。

蔣萬安身為藍營政治明星，以城市交流名義親自前往上海，符合國民黨主席朱立倫主張「親美、友日、和陸」的路線；而接棒首都市長慣例出訪也是名正言順。只是碰上明年一月總統選舉，如果中國出現任何矮化或打壓的動作，都可能被放大檢視，甚至影響國民黨選情，可能也因此讓蔣萬安對前往大陸更加審慎。