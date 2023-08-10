中國澄清對俄羅斯立場無改

中國/俄羅斯/烏克蘭戰爭

中國最高外交官向俄羅斯保證，中國政府在烏克蘭戰爭問題上的立場沒有動搖，在此之前，中國一位特使剛剛參加了一個多邊論壇，討論結束這場衝突的方法，除了莫斯科被排除在該論壇之外，該會議還定調俄羅斯侵略烏克蘭，美國等國與會並對中國參加會議說歡迎。

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據華爾街日報今天報道稱，中國最高外交官王毅向俄羅斯保證，中國政府在烏克蘭戰爭問題上的立場沒有動搖。據中國外交部和俄羅斯外交部發布的通稿顯示，在本周一的通話中，中國外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)肯定了兩國政府之間牢固的夥伴關係，並承諾將繼續共同努力抵制西方遏制兩國發展的行動。

兩國外長還討論了烏克蘭戰爭，但雙方發布的通稿都沒有直接提及上周末在沙特阿拉伯舉行的外交會議；美國後來稱，那次會議上中國在討論如何實現烏克蘭和平的潛在途徑方面發揮了積極作用。

中國外交部的通稿顯示，王毅表示，在烏克蘭危機問題上，中方在任何國際多邊場合，都將秉持獨立公正立場，積極推動勸和促談，致力尋求政治解決途徑。這份通稿堅持了北京方面長期以來不願將這場衝突描述為戰爭的立場。

與此同時，俄羅斯外交部發表聲明，稱這次通話證實了俄中兩國政府在國際事務中採取相同或基本一致的態度，但沒有詳細說明雙方就烏克蘭問題討論的內容。聲明稱，拉夫羅夫和王毅重申了保持密切外交政策協調的承諾。

在這次通話的前一天，來自包括美國和中國在內的42個國家的高級官員在沙特阿拉伯城市吉達舉行外交會議，討論如何就烏克蘭戰爭達成潛在和平解決方案。烏克蘭及其西方支持者視這次閉門會談為爭取全球支持的一次努力，特別是一直以來總體保持中立的主要發展中國家的支持，令這些國家接受有利於烏克蘭的和平條件。

作為俄羅斯最重要的外交夥伴，中國被認為是推動和談向前的關鍵，並有可能影響任何和平計畫中關於俄羅斯的紅線和關切的討論。

胡華日說，美國周一對中國出席吉達會議表示讚賞。美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)對記者說：“我們早就說過，如果中國願意在尊重烏克蘭領土完整和主權的前提下發揮作用，那麼中國在結束烏克蘭戰爭中發揮作用將是富有成效的。”

烏克蘭總統辦公室主任Andriy Yermak在這些會晤結束後播出的電視採訪中表示，中國積極參與了這些會議。

中國在烏克蘭戰爭問題上任命的和平特使李輝率領中國代表團出席了吉達會議。李輝的這次出席標誌着中國態度的轉變，中國沒有參加今年6月在哥本哈根舉行的類似會談，包括巴西、印度、土耳其和南非在內的一些國家都參加了哥本哈根會談。

參加吉達會議的大多數國家似乎都願意在未來幾周內再次舉行會議。

雖然周一的中俄外長通話強調了中俄之間的夥伴關係，但中國官員已多次對烏克蘭境內長期對抗行動所帶來的全球影響表達擔憂，並警告不要使用核武器，這是中國對俄羅斯威脅要在烏克蘭使用核武器的含蓄批評。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國對俄羅斯的持續支持已引發歐洲各國不安，越來越多的歐洲國家已對中國採取更強硬立場。據《華爾街日報》報道，對中國的戒心正促使一些歐洲領導人不去參加即將於今年秋天在北京舉行的一場峰會，屆時中國領導人習近平將接待俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)和其他一些外國領導人，討論中國建設全球貿易基礎設施的“一帶一路”倡議。