中方指美限投高科技是「去中國化」已提交涉 商務部稱保留權利採取措施

中美關係

對美國總統拜登簽署行政命令限制美國投資中國高科技，中國外交部形容是去中國化，對此表示強烈不滿和堅決反對，稱已向美方提出嚴正交涉。另外，商務部則認為，美方此舉是打着「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鉤斷鏈」，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，將保留採取措施的權利。

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中國對美國的相關限制顯然十分重視，除了《環球時報》昨(9日)晚深夜在美國發布行政命令前已撰寫社評提出警告外，外交部亦在命令發布後約六小時以「答記者問」形式作出回應。

外交部發言人指出，美方打着國家安全的幌子，限制美國企業對華投資，大搞泛安全化丶泛政治化，目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，實質是搞「逆全球化丶去中國化」。

發言人續稱，中方敦促美方切實履行拜登總統無意對華「脫鉤」丶無意阻撓中國經濟發展的承諾，立即撤銷錯誤決定。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

另外，中國商務部指出，美方打着「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鉤斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。中方敦促美方，不要人為阻礙經貿交流和為經濟恢復增長設置障礙。

而在北京的外交部發表聲明前，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇已作出回應，指中方對美國新的投資限製表示非常失望。

不過，同受新禁令影響的香港，政府在中午前仍未作出回應。