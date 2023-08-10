傳上海最大赴美移民公司老闆被捕 公安恰拘一同姓女子 網稱要經辦的移美者檔案

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境外社交平台流傳消息指，上海最大的中美移民中介公司、外聯出國公司董事長何梅近日被當地公安拘捕，要求其交出過去辦理移民的客戶的資料。上海市公安局今日（10日）通報破獲一宗案值逾億元人民幣的非法買賣外彙案，拘捕某出入境服務公司的女負責人何某，以及其餘4人。何與另外一人因涉嫌非法經營罪，已被依法刑事拘留。

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據香港經濟新聞今天報道稱，消息傳上海最大赴美移民公司老闆被捕，公安部門證實拘有一同姓女子。

但公安未披露該何姓女子，或相關入境服務公司的全名，也無提到要求涉嫌人交出客戶資料，未知兩者是否有關。

公開資料顯示，外聯集團是上海最大的移民中介機構，涉及領域包括海外移民、海外投資、海外教育等，據稱連續8年辦理綠卡數量全國第一，連續8年辦理綠卡速度全國第一。外聯集團在上海、北京、廣州、深圳、青島、蘇州、杭州、成都、哈爾濱、瀋陽、紐約、洛杉磯、舊金山、溫哥華、悉尼、新加坡、香港等城市均設有全資子公司。

據鳳凰網今天稱，上海警方報告說，某出入境服務公司何某等5人涉非法買賣外彙被查，案值逾億元。

官方報告稱，目前，因涉嫌非法經營罪，犯罪嫌疑人何某、孫某某被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人萬某某、高某某、蔣某某被依法取保候審。

未知香港經濟日報所報道拘捕案中何姓嫌犯是否與鳳凰網所指拘捕案涉案何姓者為同一人。推特等網絡消息指中國官方可能要求何姓涉案者交出所經辦的赴美移門客戶的資料。該消息沒有其它報道證實。