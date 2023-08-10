傳中國在東倫敦建超級使館計畫可能告吹 北京生氣

中國/英國/東倫敦超級使館計畫

2018年，中國政府斥資3.25億美元購買了位於倫敦塔附近的前皇家造幣廠大樓。 中國計畫將目前的大使館從馬里波恩中心地區搬移到這個佔地 700,000 平方英尺的歷史遺址上。據 Sada Elbalad English報道稱，此舉預計將標誌着中國外交影響力的擴大。但該計畫有可能無法實現，中國因此譴責英國失諾。

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據Sada Elbalad English今天報道稱，中國指責英國未能履行外交承諾，因為將中國大使館遷至東倫敦一座歷史建築的計畫眼下瀕臨崩潰。 該爭議引發了兩國之間的利益衝突，同時凸顯了雙邊關係的微妙性。

2018年，中國政府斥資3.25億美元購買了位於倫敦塔附近的前皇家造幣廠大樓。 中國的目的是將他們的大使館從馬里波恩中心地區轉移到這個佔地 700,000 平方英尺的歷史遺址。

相比之下，中國駐華盛頓大使館只佔地約 43 萬平方英尺，凸顯了中國在倫敦建立超級使館的宏偉計畫。

該報道指，然而，噹噹地議會於 2022 年 12 月拒絕了對該歷史遺址擬議重建的規畫許可時，這一建館努力遇到了障礙。

而且這一決定是在英國首相蘇納克宣布英中關係“黃金時代結束”幾天後做出的。

該報道稱，近年來，兩國之間的緊張局勢升級，導致複雜的外交僵局。

消息說，東倫敦當地居民對中國大使館搬遷至此表示強烈反對，民眾強調了對最近針對反共產黨抗議者的襲擊的擔憂，以及回應政府對所稱的中國在英國領土上設立“秘密警察中心”的警告。