“卡努”侵襲日韓朝 還將給中國東北帶來強降雨

“卡努”颶風侵襲日本後，降級為熱帶風暴，由南向北縱貫韓半島，移動速度為每小時25公里，預計8月11日進入朝鮮境內，並可能會襲擊首都平壤。受此影響，中國東北出現強降雨。

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韓國氣象機構稱，這場風暴給韓國東海岸一些城鎮帶來了每小時60毫米的降雨，東南部港口城市釜山的最大風速達到每小時126公里。

韓國內政部表示，韓國約350個航班和410條火車線路被取消，102條海運航線的154艘客輪停運，44趟電力機車停運，超過10,000人被轉移到安全地帶，目前沒有人員傷亡報告。

韓國上個月遭到強季風降雨侵襲，那場災難導致40餘人死亡，其中14人死於被淹沒的隧道中。

在風暴帶來的潮濕空氣的影響下，日本西部部分地區仍在遭受大雨，部分地區的降雨量在過去一周遠超8月份的正常水平。

周三晚間，另外一場風暴“蘭”（Lan）正逼近東京以南約1,000公里的小笠原群島附近。儘管風暴的路徑不確定，但日本氣象廳表示，它可能會在周末結束時影響東京地區。

這之前，“卡努”曾經在襲擊日本後又北上，也還將影響中國東北三省。中國天氣網10日報導，10日起，“卡努”的外圍雲系將覆蓋東北一帶；尤其是夜間，因西風槽和“卡努”共同影響，黑龍江東南部到吉林東北部一帶，會出現大到暴雨。11日，強降水主要集中在黑龍江以及吉林東部一帶；12日，黑龍江西北部局地可能有大雨。

報導稱，10日至12日，黑龍江中東部、吉林東部等地農田遭受漬澇災害的風險等級較高；給農作物春玉米、大豆、馬鈴薯等帶來不利影響。

遼寧省氣象局10日預報稱，受颱風“卡努”影響，預計10日凌晨至11日白天，遼寧省東部地區有中雨，局部大雨，陣風可達8至9級。10至11日，遼寧省上游的鴨綠江流域將現局部暴雨天氣。同時，遼寧省出現洪峰過境或超警戒洪水的風險較大，致災風險高。