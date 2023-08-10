意大利媒體質疑中國官媒用假人假新聞批羅馬退出一帶一路

中國/意大利/一帶一路/環球時報

一名自稱為意大利和歐盟外交政策的分析師，在中國官媒“環球時報”（Global Times）英文版發表社論文章批評意大利退出一帶一路。意大利媒體今天指出，此篇文章可能就是造假，這名分析師不存在疑似為虛構人物。

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據中央社今天引述消息報道說，意大利“蟻報”（Le Formiche）指稱，這名分析師自稱叫做菲洛帕特（Eusebio Filopatro），但在網絡上搜尋卻絲毫都找不到當事人蹤跡，疑似為製造假新聞的造假虛構人物。

“蟻報”指出，“菲洛帕特”在中國環球時報批意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）因懷抱大西洋主義犧牲國家利益，並援引意大利前羅馬市長阿雷曼諾（Gianni Alemanno）威脅要成立新政黨來抗議梅洛尼政府說法。

根據“菲洛帕特”的說法，梅洛尼應更謹慎對待與中國及與美國的關係，在決定是否續簽一帶一路之前，梅洛尼應先訪問中國，“她將找到一個不會將意識形態和政治偏好投射到合作夥伴身上的力量”。

據“蟻報”指出，在網絡上搜尋“菲洛帕特”，顯示的唯一結果是一名活躍在17到18世紀之間的耶穌會神父桑費利雀（Giuseppe Sanfelice）的筆名，此訊息足以讓人對這名所謂意大利和歐盟外交政策分析師的存在產生懷疑。

“蟻報”還稱，“環球時報”所謂的分析專家已非第一次出現。大約2年前，關於瑞士生物學家愛德華茲（Wilson Edwards）事件，中國官媒引述愛德華茲說法，指控美國和部分媒體對主張COVID-19病毒與中國實驗室無直接關係的專家施壓，但瑞士大使館隨後指出這是人物造假的假新聞。據中央社說，因為後來事實證明，愛德華茲並不是化名，而是中國虛假消息和宣傳活動的關鍵人物，生物學界也沒有以此名署名的學術文章。

2021年底，臉書（Facebook）母公司Meta還刪除與愛德華茲相關內容。