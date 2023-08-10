成蕾說在獄中很渴望陽光

澳大利亞/中國/成蕾

一名澳大利亞記者成蕾截至本周末在中國被拘留三年。媒體見到成蕾首次公開發言。她說她想念陽光。她說她已經三年沒見過樹了。雖然陽光能過窗戶照射進她的牢房，但據她稱她一年只能在窗前站10個小時。

廣告 繼續瀏覽後續

據BBC今天引述成蕾稱：她想念陽光。成蕾2020年被捕後一直被拘留，原因不明。成蕾截至本周末在中國被拘留三年，她首次公開發言。

據成蕾稱，“我想念陽光。在我的牢房裡，陽光透過窗戶照射進來，但我一年只能在裡面站10個小時，”成蕾在一份致澳大利亞人民的公開信中如此說道，這封信是寫給有可能與她見面的澳大利亞外交官。澳大利亞外交官每個月能與她會面。

成蕾稱，“我不敢相信，當我回到澳大利亞時，我曾經避開陽光......我回到墨爾本的前兩周可能會下雨，”

成蕾還說，“我已經三年沒見過樹了。”

據該報道，這位財經記者被捕時正在為中國官方媒體英語電視台CGTN工作，她被拘留的頭六個月是在沒有受到指控的情況下被單獨監禁的。去年3月，成蕾受到秘密審判，等待判刑已有一年零四個月。

澳大利亞駐華大使格雷厄姆·弗萊徹（Graham Fletcher）試圖進入法庭旁聽訴訟程序，但沒有成功。就連她的家人也不知道她被指控的是什麼，只知道涉嫌泄露“國家機密”。

在中國，國家秘密是一個非常模糊的概念，可能涉及政府認為敏感的任何內容。

該報道稱，成蕾今天發布的這封信充滿了她對澳大利亞生活的懷念，她十歲時隨家人從湖南移民到了澳大利亞。

成蕾回憶以前說，“我重溫每一次叢林漫步、河流、湖泊、海灘，游泳和野餐，迷幻的日落，星星照亮的天空，以及灌木叢安靜而秘密的交響樂。”

在監獄裡，這位前電視主播在她所描述的“一封寫給2500萬澳大利亞人的書信中說，她回憶起陌生人和朋友的善意，而這種善意的記憶現在又回到了她的身邊，讓她在監獄裡恢復了活力。

她說她想念海鹽、黑色幽默、昆士蘭熱帶地區和西澳大利亞永無休止的藍天，還有腳趾間的沙子。

該報道稱，有人猜測，成蕾的判決被推遲，以便她的案件可以被用作中國政府與澳大利亞政府打交道時討價還價的籌碼。

澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯受邀來北京會見習近平。然而，該總理在國內承受着相當大的壓力，在成蕾和澳大利亞另一個在中國遭監禁楊恆均被釋放之前，阿爾巴尼斯的訪問或遭批評。

BBC稱，成蕾的信的結尾可能包含最重要的一句話：“最重要的是，我想念我的孩子們。”