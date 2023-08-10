拜登對華仗精但有保留？

中國/美國

華盛頓多年來威脅要揮舞的貿易政策錘子現在開始看起來像一把手術刀。白宮周三公布了篩選美國基金在海外投資的提議，為總統喬·拜登提供了一個“降低”中國風險的新工具。不過，儘管政府的入境投資審查往往很繁瑣，但對外投資審查的宣傳應該可以安撫投資者甚至外交官。路透社說，美國對中國新的遏制顯出智慧。

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美國周三下午公布的規則與美國財政部長耶倫上個月的政策吹風描述相符：“針對性強”並專註於“少數行業”。根據提議，篩選計畫將要求美國投資者向財政部通報中國半導體和量子技術領域以及人工智能某些領域的交易。如果接收者被稱與中國軍事或情報能力有密切聯繫，那麼美國官方可能會阻止交易。

據路透社引述專欄評論說，這比之前的預期要輕得多。研究公司榮鼎集團(Rhodium Group)表示，根據眾議院去年通過的一項投資審查提案， 2000年至2019年美國在中國超過40%的投資可能會被禁止，其中包括汽車、醫療和化工行業的交易。與此同時，拜登去年 9 月簽署的一項行政命令指出，生物技術和清潔能源行業“對美國國家安全至關重要”。

監管機構並沒有嚴格針對投資資金。這些規則適用於私募股權、風險投資和綠地投資，特別是因為它們具有更高的地位和接觸專家等無形福利。由於中國股票、共同基金和有限合夥人的投資較為被動，美國財政部已經在考慮對其進行剝離。正如一位高級政府官員所說，“中國不需要我們的錢……他們缺乏的是專業知識。”

據該專欄報道，已經投資於中國敏感行業的公司可以稍微放鬆一下，因為該計畫不會追溯以往。即使是那些正在考慮達成協議的人也可能有時間這樣做，因為經過幾輪公眾評論後，該規則不太可能在 2024 年之前最終確定。

中國駐華盛頓大使館發言人已經告訴路透社，新的限制措施將損害兩國的企業。

美國已經採取的措施，包括出口管制、關稅和投資黑名單，加劇了世界兩大經濟體之間的緊張關係。儘管如此，該計畫的狹窄範圍提供了比國會提出的全面規則更好的外交機會。大多數投資者可以鬆一口氣了。