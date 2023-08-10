日媒解讀美國對華新限制：從商品拓展到資金流動稱罕見

美國/中國/對華禁令加碼

美國政府8月9日發布消息稱，將引進限制美國的企業和個人在中國投資的新制度。將以尖端半導體、人工智能(AI)和量子技術為對象。要求必須向美國政府申報，禁止與中國軍事開發等相關的投資項目。隨着新制度實施，美國的對華限制將不僅限於商品，還拓展至資金流動。

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據日本經濟新聞今天報道稱，美國對華限制從商品拓展到資金流動。

對象為基於併購(M&A)、私募股權投資、風險投資與合資業務等的在中國的新增投資。不僅適用於美國國內，也適用於全球的美國人。

在半導體方面，有助於開發超級計算機等高端技術的尖端領域將禁止投資。即使是相對來說並不尖端的領域，也將強制要求進行申報。針對尖端半導體，美國已於2022年10月實施了包括人才在內的出口禁止措施。除了商品和人才之外，還將限制資金的流動。

據該報，預計量子技術原則上也全部被禁止。關於AI，可用於軍事技術和間諜活動的技術將成為需申報的對象。

美國總統拜登簽署了總統令。新制度將由美國財政部與美國商務部協商並運作。財政部將有權進行調查，並對違規的企業和個人進行處罰。將在45天內徵求美國產業界的意見，在此基礎上做出最終決定。

關於對外投資，這是美國首次對廣泛領域進行監管。針對中國軍事相關的特定企業禁止股票投資的措施從特朗普前政府已開始實施。

日本經濟新聞說，作為世界最大的經濟體，美國對資本流動進行管制實屬罕見。美國呼籲七國集團(G7)等同盟國採取類似措施。歐盟(EU)考慮到中國，正在討論針對尖端技術的區域內企業的對外投資限制。日本政府也不得不做出判斷。