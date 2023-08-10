“日經”遠眺北戴河會議

中國/北戴河會議

中國的夏季政治季節已經到來。中國共產黨的領導人，無論退休的和現任的都會聚集在河北省的海濱度假勝地北戴河，舉行一年一度的非正式、秘密的國情討論。據日經今天報道稱，今年的北戴河聚會看起來具有歷史意義。

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據日經分析稱，中國國家主席習近平開北戴河會，可能沒有更老一輩，但有很多挑戰。今年的北戴河秘密會議討論可能包括台灣統一、經濟惡化和美國關係。

該報道稱，今年的聚會看起來具有歷史意義。

報道引述一位四十年來仔細觀察中國政治的老黨員說，“這是第一次北戴河會議所有有權有勢的黨內元老都消失了。”

對於擔任中國國家主席和黨總書記近11年的習近平來說，這將是他任期內首次是那些最具影響力的元老們都缺席的北戴河會議。

11月，前最高領導人、長期以來最有權勢的元老江澤民去世，享年96歲。一個月前，習近平的前任、80歲的胡錦濤戲劇性地被架送出黨的全國代表大會閉幕式。此後，胡錦濤就很少露面了。有傳言稱他已不在北京居住。出席今年的北戴河會議似乎不太可能。

但會有很多話題可以討論。例如，習近平需要制定台灣統一的大戰略，這是共產黨政權所主張的最終目標。

至於經濟，自20世紀70年代末實行“改革開放”政策以來，還沒有出現過如此不穩定的狀況。

在外交上，習近平必須決定如何對待美國。中國與美國雙邊關係可以說已跌至兩國外交關係正常化以來最糟糕的狀態。

習近平政府應對這些重大挑戰的努力都遭遇了挫折。然而，對他來說幸運的是，習近平不必忍受任何黨內元老在秘密會議上責罵他。

例如，習近平對台灣問題的處理就沒有達到預期。82 歲的日本前首相、現任執政黨自民黨副總裁的麻生太郎本周還訪問了台灣。周二，他在台北總統府會見了台灣總統蔡英文。這是自民黨二號人物、現任副總裁自1972年日本與台灣斷絕外交關係以來首次訪問台灣。

更讓中國惱火的是台灣副總統賴清德計畫本月登陸美國。賴清德將在前往巴拉圭的途中訪問紐約。在從南美國家返回的途中，賴清德將在舊金山停留。巴拉圭與台灣保持外交關係，賴清德將出席巴拉圭新總統聖地亞哥·佩納·帕拉西奧斯的就職典禮。

他將在一月份作為執政的民進黨候選人接替蔡英文競選總統。台灣現任副總統的訪美計畫遭到了中國的強烈反對。中國外交部發言人表示，“中方堅決反對美國與台灣地區進行任何形式的官方互動”，中國並強調台灣“是中國核心利益的核心，是不容逾越的紅線”。

中國外交部發言人表示，中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施維護國家主權和領土完整。

據日經新聞說，中國指望主要反對黨國民黨的候選人擊敗賴清德。但這位候選人、新北市市長侯友宜所採取的措施可能會讓中國領導人摸不着頭腦。例如，上個月，侯友宜選擇日​​本作為他正式成為國民黨總統候選人後的首次出訪目的地。

中國青睞的台灣候選人此次訪問正值日本更加大聲地談論威懾中國之際。北京不可能舒服。

事實上，對於習近平政府來說，情況變得更糟。當侯友宜會見執政的自民黨政策研究委員會主席萩生田光一時，市長表達了對日本關於將福島第一核電站處理後的水排入大海的立場的理解。據報道，在8月1日的一次閉門會議上，侯友宜告訴萩生田，他“希望尊重國際原子能機構的決定”，該機構得出的結論是，日本的核處理水入海計畫符合國際安全標準。

但侯友宜的言論與中國的政策完全相反。

這些還揭示了台灣政治的轉變。侯友宜以土生土長的台灣人身份加入國民黨，出生於台灣。本省人，顧名思義，是指二戰結束前就已經生活在台灣的人。從歷史上看，國民黨的主流成員一直是外省人，即二戰後從中國各地移居台灣的大陸人。

鑒於台灣近期的政治局勢，將其親中立場凸顯出來將在即將到來的總統選舉中對國民黨不利。

這是台灣自1996年開始舉行總統選舉以來，首次沒有候選人是來自大陸的人。民進黨的賴清德，國民黨的侯友宜、以及台灣第三大黨台灣民眾黨的柯文哲都是土生土長的台灣人。

該報道說，據稱，近年來北戴河會議的形式發生了變化，今年的會議不一定包括習近平在內的所有政治局常委和黨內元老親自出席。儘管如此，高層領導人已經從新聞報道中消失了一段時間，這清楚地表明北戴河秘密會議正在進行中。

除了台灣問題之外，習近平還面臨著與美國的緊張關係，並受到經濟不景氣的困擾。中國的青年失業率正在飆升。房地產市場陷入低迷。

日經新聞說，前幾年，當中國實行集體領導制時，黨內元老們都會表達擔憂。儘管缺乏民主選舉，但該制度仍然允許制衡。然而，中國實際上已經放棄了習近平時代的集體領導體制，建立了習近平的單極統治。

在這種情況下，糾正有問題的重大政策的唯一辦法就是習近平親自承認並自責改正。但此舉意味着最高領導人承認自己有錯誤，這會是使他成為一個沒有吸權威力的選擇。

中國的清零政策就是一個例子。該政策對人員流動實施了嚴格限制，原意是要遏制冠狀病毒。在習近平的倡議下，這種清零持續了近三年，但給中國經濟帶來了不必要的嚴重打擊。

從世界各國的經驗來看，清零新冠政策顯然毫無意義。

中國還尚未擺脫房地產市場的長期低迷。

當事情進展順利時，自上而下的治理有其優勢。決策迅速、路徑清晰、實施迅速。但一旦出現問題，任何反應都不可避免地緩慢。因為中國政治的首要任務是保住面子並維持政治主導地位。在這種情況下，中國仍然無法進行大修。用醫學的比喻來說，就相當於無論病情多麼嚴重，都無法進行大手術。

日經新聞還稱，相反，今天的中國只能以不讓習近平丟面子的方式進行初級醫療。該報道問說，今次北戴河會議預計將持續到8月中旬，“全黨元老都消失了”，該會議結果將會如何？