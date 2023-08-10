港澳同列美禁投資中國高科技名單 業界指等同禁止製造 憂外資撤離

中美關係

美國禁止或限制當地金融投資公司對中國高科技作出新投資，作為中國特別行政區的香港和澳門同時被列入受禁名單。有業界人士向本台表示，禁令是要令中港澳三地難以自發製造高科技產品，因為香港即使搶到相關人材，但缺乏資金亦難以研發，更不排除美資或外資會因此撤出香港，令香港的創新科技和經濟受挫。

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美國總統拜登周三(9日)簽署的行政命令，禁止對華投資和知識轉移的三類高科技，分別是半導體和微電子丶量子信息科技及人工智能。白宮稱，這些高科技對受關注國發展尖端軍事技術丶情報丶監控系統或電腦網絡能力提升至關重要。

不願透露姓名的科技界人士向本台表示，上述三類產品都是頂尖科技產品，以人工智能為例，未來十年都會受它影響，禁止投資自會阻礙研發，尤其是中港近年都銳意發展創新科技，影響便更大。

他指出，美國早前已加強管控對華出售高科技產品和生產設備，但中國科技巨頭華為在解決芯片的採買後已決定重推5G手機，而美國最新一着反映它已從過去「讓你買不到，到怕你整(製造)得到」。他解釋，香港政府高叫「搶人才」，但若缺乏新資金，縱使搶得人才亦無法研發生產。

他更憂慮，行政命令同時要求美國商人定期向當局彙報在中港澳三地投資上述三個高科技領域的投資情況，這將令外資，特別是美資考慮撤離香港，而這影響的，不光是創新科技發展，經濟發展亦同樣受累。

根據白宮為簽署命令所作解說，這是捍衛美國國家安全所需的措施，因為受關注國發展這些高科技的目的是要取得軍事主導地位。傳媒形容，此舉是華盛頓阻止中國藉開發尖端科技來發展軍事現代化的同時危及美國國安。