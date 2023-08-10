火箭軍腐敗或成習近平軟肋

中國/火箭軍/軍事

華盛頓郵報稍早稱，中國軍隊高層出人意料地進行了改組，分析人士稱，這是多年來最大規模的一次清洗，中國國家主席習近平正在監督一場全面的運動，以鞏固對中國人民解放軍的忠誠度，並加強對中國人民解放軍的控制。

廣告 繼續瀏覽後續

該報稱，中國的軍事重組可能暗示腐敗，亦或是習近平的軟肋。上周一在北京舉行的儀式上，習近平任命了中國人民解放軍火箭軍新任司令，該部隊控制着中國的核武庫和常規導彈，包括可以到達美國本土的洲際彈道導彈。

這些武器是中國快速擴張計畫的一部分，該計畫對於中國拿下台灣並在亞太地區挑戰美國的長期目標至關重要。

通過領導層改組，習近平罷黜了導彈部隊司令員，這是一位已從公眾視野中失蹤數月的火箭軍老兵。距離外交部長秦剛被免職不到一周，秦剛也是習近平的忠實擁護者，他也從公眾視野中消失了。在這兩起案件中，中國都沒有給出官方解釋，但此類失蹤往往是遭官方調查的跡象。

據亞洲協會政策研究所中國分析中心高級研究員萊爾·莫里斯表示，“如果把這一切加起來，這可能是火箭軍歷史上最大規模的清洗之一”。他該研究員為，“這種轉變非常罕見，而且非常快。這告訴你正在發生一些事情。”分析人士表示，這些事件可能暗示習近平第三個任期內的權力可能出現裂痕，預示着中國體制高層內部存在進一步的不確定性。

台灣新北淡江大學國際事務助理教授林英玉表示：“這凸顯了習近平在外交和軍事系統方面都存在問題的事實。” “這表明習近平在內部控制方面可能會遇到更多困難。”

自2012年上台以來，習近平領導了全軍反腐敗行動，導致解放軍前聯合參謀長等高級指揮員遭到清洗，房峰輝曾陪同習近平上任。 2017 年他還與特朗普總統會面。2019 年，他因腐敗指控被判處終身監禁。

英國《金融時報》本周援引兩名外國政府高級官員的話稱，中國火箭軍領導人因泄露軍事機密而受到調查。

亞洲協會中國政治研究員尼爾·托馬斯表示：“習近平清洗火箭軍領導層的決定表明他仍然控制着軍隊，但他長達十年的反腐敗運動未能消除高級軍官中的腐敗現象。”

習近平正在進行一項新的剷除腐敗的努力。 6月，中國共產黨強大的紀檢機構表示，自10月以來，包括軍隊幹部在內的超過39名官員已受到調查。該紀檢“以零容忍的態度堅決剷除腐敗毒瘤” 。

過去一個月，中國軍方對其採購系統發起了調查，並為領導人發布了嚴格的社交互動新準則。根據規則和官方媒體對此次活動的報道，這兩項舉措似乎都是為了打擊泄露機密信息和其他違反紀律的行為。

據華郵稱，解放軍的腐敗問題是一個長期存在的問題，這次清理運動是習近平上任以來的第三次。

從軍隊其他部門任命新指揮官明顯背離了傳統。新官擁有海軍和空軍背景，而他們的前任則來自導彈部隊。專家評論說，火箭軍是解放軍最敏感的部門，“由零服役經驗的人”取代專業司令員“幾乎是史無前例的”。

此舉可能會對圍繞台灣的任何潛在衝突產生影響。如果戰爭爆發，火箭軍的遠程常規導彈可以瞄準美國在西太平洋的基地和航母，而中國軍隊短程彈道導彈可以瞄準台灣。

有分析說，這些任命對解放軍火箭軍來說是一個打擊，火箭軍在八年前才升格為一支完整的軍隊，並迅速擴大規模。

據詹姆斯·馬丁防擴散研究中心的研究生研究助理、最近關於解放軍火箭軍的一份報告的作者德克爾·伊夫萊斯稱，“這對中國火箭軍來說是毀滅性的公開羞辱。” 德克爾·伊夫萊斯說，“事件向所有人發出信號，表明習近平對火箭軍自我監管的能力沒有信心。如果北京不能信任解放軍空軍提供的大量資金來擴大軍力，北京可能會開始認為這些錢可以更好地用在其他地方。”