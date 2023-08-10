穆迪下調碧桂園的評級 糟糕或甚於恆大？

中國/碧桂園

評級機構穆迪周四將中國開發商碧桂園的企業家族評級（CFR）從B1下調至Caa1，理由是該公司未能償付債券後流動性和再融資風險加劇。

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穆迪下調中國開發商碧桂園的評級至Caa1。路透社今天稱，根據該評級機構的網站，Caa1 評級是一個表明信用風險非常高的級別。

而中國碧桂園周四表示，由於項目減值準備增加，預計將錄得半年虧損。

穆迪預計碧桂園的評級前景為負面，理由是這家中國最大的私營開發商償債能力存在不確定性。

據碧桂園周二表示，該公司已錯過8月6日到期的兩美元債券息票付款，總額達2250萬美元，顯示陷入償還困境。

由於市場對該公司流動性和財務狀況的擔憂加劇，穆迪還下調了對該公司 2023 年合同銷售額的預測。據穆迪表示：“由於信用質量惡化，該公司還可能增加對擔保債務的依賴。因此，控股公司高級無擔保債權的預期回收率將會較低。”

穆迪調整評級之際，中國龐大的房地產行業正面臨現金緊張的開發商一系列債務違約，而全球負債最重的房地產開發商中國恆大集團已經處於危機的中心。

據該報道，近幾周來，由於碧桂園重新出現的流動性擔憂引發了擔憂，中國房地產股一直波動較大，而投資者則期待政策制定者對該行業提供更強有力的支持。