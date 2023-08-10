英國考慮是否跟進美國禁止對華科技投資的禁令

英國/中國/投資風險

英國今天報告說，正在考慮如何回應美國總統拜登禁止在中國進行部分科技投資的決定，並說正在繼續評估美國禁令可能對英國潛在的國家安全風險帶來影響。

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英國考慮回應美國禁止對華科技投資的禁令。路透社引述英國首相蘇納克政府發言人表示，“在英國繼續評估某些投資對英國所帶來的潛在國家安全風險的同時，英國還將仔細考慮美國的這些新措施。”

美國總統拜登9日簽署了一項行政命令，授權美國財政部長禁止或限制美國對中國在半導體和微電子、量子信息技術以及某些人工智能系統三個領域實體的投資。據美國政府說，這些措施旨在應對美國國家安全風險。中國今天回應稱對此舉表示嚴重關切。

英國與中國的關係在香港實施國家安全法和涉嫌侵犯新疆維吾爾族穆斯林人權等問題上經歷了一段時間的動蕩之後，英國最近尋求穩定與北京的關係。英國外交大臣詹姆斯·克萊弗利(James Cleverly)在四月份提出了英國的新方針，稱英國將在與中國參與貿易、投資和氣候變化等領域的合作的同時，通過限制中國構成的國家安全威脅來尋求保護自己。

蘇納克和拜登6月簽署了一項新協議，以加強兩國歷史上的安全聯盟，誓言深化先進技術、清潔能源和關鍵礦產等領域的經濟聯繫。

據路透社說，官方數據顯示，中國並不是英國外國投資的重要目的地，截至2021年底，這一數字為107億英鎊（136億美元），而美國為4614億英鎊。英國在香港的投資也達776億英鎊。