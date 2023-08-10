香港警方以涉嫌串通海外資金罪控拘捕10人

香港/《國家安全法》

香港警方今天稱，香港國安警察今天逮捕了10人，罪名是與外國勢力勾結圖謀煽動騷亂並與現已解散的民主抗議者基金串謀。

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路透社今天報道稱，香港警方在一份聲明中稱，四男六女被捕，年齡在26至43歲之間，他們涉嫌與“612人道主義救援基金”合謀接受境外組織的捐款，以幫助支持流亡人士和在香港已遭制裁的團體。

自北京於 2020 年對這個前英國殖民地實施國家安全法以來，香港當局一直在對親民主異見人士採取協調一致的行動，此前一年，香港曾發生數月暴力反政府抗議活動。

“612人道主義救援基金”於 2019 年設立，旨在幫助支付被捕的抗議者的法律和醫療費用。

警方沒有透露這 10 人的身份，但表示正在搜查他們的住所和辦公室，並沒收了文件和電子設備。警方還說，嫌疑人正在接受調查，不排除進一步逮捕的可能性。

2020年的國家安全法對包括顛覆國家政權、勾結外國勢力在內的各種行為最高可判處無期徒刑。

今年5月，包括該“612人道主義救援基金”五名前受託人在內的六人因涉嫌與外國勢力勾結而被捕。

美國和英國等政府批評國家安全法是鎮壓工具。

中國和香港官員表示，因實施國家安全法，香港已經恢復穩定。