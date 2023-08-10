「3元早餐」 中國通縮嚴峻的象徵

中國陷入通縮

路透社報道說，在北京，被比喻是“餐飲界的優衣庫”的「南城香」連鎖店內，顧客只需花3元人民幣就能隨意吃喝到八寶粥、皮蛋瘦肉粥、胡辣湯、小米粥、牛奶等七種早餐。一頓3塊錢的早餐說明了通貨緊縮對中國的衝擊。

“當別人還沒開門營業的時候，南城香有的門店早餐，已經做到日流水1萬元……”

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71 歲的高怡（音譯）對路透社說：“疫情期間，出現了許多便宜的選擇（......），而且一直都有新的便宜貨，你只需知道如何找到它們。” 她和孫子來到在這家在北京有160家的連鎖餐廳吃早餐。

一頓3塊錢的早餐說明了通縮對中國的衝擊。中國餐館老闆們競相以低價和優惠來吸引食慾大不如前的消費者。

觀察家們擔心，這種削價競爭的做法可能會威脅到小商店，因為它們無法抵抗大集團的強勢促銷手段。

就像九十年代日本的通縮一樣，中國經濟增長可能因此受到威脅。

報道援引上海中國市場研究集團的 Ben Cavender 指出，為了吸引顧客，“優惠”是必要的。因此，這些零售商面臨著尋找利潤空間的巨大壓力。

與西方民眾不同，中國人在疫情期間不得不在經濟上勉強度日，而政府優先補貼製造業。一旦解封，就不會出現一些經濟學家所希望的情況。

在工資和福利幾乎沒有增長、勞動力市場飽和的情況下，中國的消費支出受到了經濟停滯的限制。

廣東省食品安全促進聯盟副會長朱丹鵬（音譯）表示：“降低價格、為消費者提供物有所值也就是更好性價比的戰略，符合當前的經濟形勢。”

周四，在北京的「南城香」連鎖餐廳人滿為患。據工作人員說，自從該公司開始以 3 元的價格提供早餐後，每天早上都是如此。

「南城香」沒有回應路透社的置評請求。

現在位於中國首都的漢堡連鎖店「西少爺」也降了價，其餐點價位為10元人民幣（1.26歐元）。

在中國經營肯德基餐廳的百勝中國正通過提供 19.9 元（2.5 歐元）的菜單來吸引消費者。

百勝中國的總經理 Joey Wat 告訴路透社：“人們回來了，但人均消費卻下降了。（......）在我們看來，疫情似乎是很久以前的事了，這不是什麼大不了的事。然而事實並非如此。”

路透社最後寫道，一位不願透露名字的餐館員工董某，周四中午去了北京的一個市場，但什麼也沒買。他說：“我有房貸，還有一個孩子。我別無選擇。”