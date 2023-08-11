中國破涉美中情局間諜案 拘軍工集團一人

軍事間諜案

中國再破獲一宗美國間諜案，指一名軍工集團工作人員在獲得美國中央情報局羅馬人員承諾幫助他全家移民美國及提供巨額報酬，向對方提供軍方敏感資訊，現已被捕及送交檢察機關起訴。公布未有提及泄密內容和泄密者的職級等個人資料。

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根據中央電視台今(11日)早報道和國家安全部在微信公眾號的公布，疑犯姓曾，52歲，是軍工集團工作人員，屬於「重要涉密人員」。他被集團公派到意大利留學進修期間，獲美國駐意大利使館官員塞斯主動聯絡，通過聚餐丶郊遊及觀賞歌劇等活動逐步建立密切關係。

公布指，塞斯向疑犯灌輸西方價值觀，並表明是美國中情局羅馬站人員，要求疑犯提供中國軍事敏感信息，承諾給予他巨額報酬，並為疑犯全家辦理赴美移民。疑犯同意，並與美方簽署參諜協議，接受美方考核和培訓。疑犯留學進修結束後，回國繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量核心情報，收取間諜經費。

公布續稱，國安機關經偵查後取得證據，已對疑犯採取強制措施，「及時消除危害」。

中美近期不時公布破獲涉及對方的間諜案，在此之前，美國司法部於本月3日公布，兩名現役華裔海軍士兵涉嫌為中國當間諜被捕，指二人涉嫌向中國官員提交艦隻資料丶演習情報以及雲圖拉縣（Ventura County ）和聖克萊門蒂島（San Clemente Island ）海軍設施的安全細節，兩人合共收取了約 2萬美元酬勞。