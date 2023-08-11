在中國等消費強勁帶動下 國際能源署上調石油消費預測

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國際能源署8月11日公布最新消息顯示，在中國等地消費石油強勁帶動下，國際能源署上調2023年石油消費預測，不過2024年增幅或將下降。

13個產油國家組成的歐佩克和另外9個盟國決定大幅度減產石油，以便維持價格

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國際能源署今天公布最新消息顯示，世界各國需要石油增加，而且由於中國等消費強原油強勁，推高油價，導致全球石油需求飆升，創下新紀錄。

在國際能源署的這份報告中表示，6月份全球平均每天使用原油數量首次達到1.03億桶，8月份可能會升至更高，主要是夏日乘飛機出遊人數增加，以及中國石油行業需求猛增。

這份報告指出，2023年全球石油需求將每天增加220萬桶，達到平均每天1.022億桶，中國佔70%，雖然中國經濟復蘇乏力。

在今年6月的日需求量原油達到創紀錄的1.03億桶後，8月可能迎來另一個高峰。

另外一個石油價格飆升的主要原因是13個產油國家組成的歐佩克和另外9個盟國決定大幅度減產石油，以便維持價格，導致最近幾個月石油供應放緩，引發國際原油市場供應緊張。

國際能源署表示如果歐佩克和 盟國繼續保持現有生產水平，石油庫存將在第三季減少220萬桶，在第四季減少120萬桶，這可能會推進油價的再次上漲。

不過國際能源署估計2024年增幅或將減弱，主要由於新冠疫情結束後，各國恢復經濟生產，現在加大減排力度。