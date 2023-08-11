法國強烈譴責俄羅斯對烏克蘭新一輪導彈襲擊 盧卡申科稱願與波蘭接觸

白俄羅斯/波蘭/政治

白俄羅斯總統盧卡申科周五(8月11日）宣布，他已下令政府恢復與波蘭的接觸。在其莫斯科盟友與鄰國北約成員波蘭之間邊境緊張局勢持續升溫之際， 盧卡申科聲稱已準備好進行對話。法國周五(8月11日）強烈譴責俄羅斯對烏克蘭西部地區進行的新一輪導彈襲擊。

廣告 繼續瀏覽後續

白俄羅斯國營通訊社周五援引盧卡申科表示：“現在有必要與波蘭進行對話。我已命令總理與波蘭聯繫。”

法新社報道，由於在烏克蘭戰爭上的分歧，白俄羅斯與波蘭之間的緊張局勢不斷加劇。波蘭在財政和軍事上援助烏克蘭，而白俄羅斯則是莫斯科的堅定盟友。自從盧卡申科允許俄羅斯利用白俄羅斯領土，對烏克蘭發動攻勢以來，白俄羅斯與波蘭之間的關係跌至新低。

北約成員國波蘭周四表示，計畫向波蘭與白俄羅斯邊境增派一萬名士兵，其中4千人將直接支援邊防部隊，6000人作為預備役，以保護其波蘭與白俄羅斯的東部邊境，起到“威懾作用”。

盧卡申科認為，波蘭政府在10月15日立法選舉日益臨近之際，意圖顯示他們更好地武裝保衛了國家，但此舉使局勢升級並惡化。

波蘭外交部副部長雅布隆斯基(Pawel Jablonski)則表示，"如果白俄羅斯總統真的有意改善與波蘭的關係，他很容易可以做到：白俄羅斯只要停止攻擊波蘭你邊境，釋放一千多名政治犯和（白俄羅斯/波蘭籍記者）波佐布特，停止製造仇恨"。

波蘭副外長指：“盧卡申科的言論與他的行動並不一致”。

波蘭最近警告白俄羅斯的挑釁威脅以及俄羅斯僱傭兵組織瓦格納抵達白俄羅斯對波蘭構成潛在危險。

波蘭還指責白俄羅斯和莫斯科策畫新的移民湧入歐盟，以破壞該地區的穩定。

另外，法國周五(8月11日）強烈譴責俄羅斯對烏克蘭西部地區進行的新一輪導彈襲擊。

法國外交部周五在一份聲明中稱，“法國強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動新一輪導彈襲擊，襲擊在烏克蘭西部造成一名兒童死亡。

聲明稱，法國外長科隆納已多次強調，俄羅斯的行為"不可接受"，已構成戰爭罪，不能繼續使其逍遙法外。

法國外交部稱，法國將繼續加強對烏克蘭的軍事支持，特別將支持烏克蘭加強防空能力。