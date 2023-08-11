洪災：涿州災民批評政府“消失” 微信開始刪貼

中國/洪水

涿州災民批評政府在洪災面前“消失了”：“救援隊從中國各地趕來，但找不到可以聯絡的人”。該市當局回應說，共產黨領導人"堅定地站在抗洪救災第一線"。路透社注意到，包括第一人稱的描述也從微信平台消失了。

2023 年 8 月 3 日，在中國河北省涿州市，一名男子在颱風"杜蘇芮 "餘威帶來的降雨和洪水過後，手持一袋食物蹚過洪水。

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據路透8月10日報道說，颱風 "杜蘇芮 "過後，洪水席捲了河北省和其他北方地區，北京以南不到 80 公里（50 英里）的涿州首當其衝，數以千計的房屋和生計遭到破壞。

上周，涿州市遭受了中國北方有史以來最嚴重的洪災。今天，居民們在質問當地政府為什麼沒有採取更多措施來幫助他們。居民們批評說“他們都不見了”。

據當地政府估計，包括涿州在內的保定地區因洪災造成的直接經濟損失高達 170 億元人民幣（23.6 億美元）。

一位王姓居民說，“在其他地方，你會看到領導們趕赴前線協調救援工作，但在涿州，他們卻消失了”。

“救援隊從中國各地趕來，但找不到可以聯絡的人”。

42歲的吳春雷（音譯）的兩層樓房和工廠被毀，他說，由於政府工作人員不在場，村民們引導救援隊前往受洪水襲擊的農村地區。吳說，"當時沒有電話信號，我們無法聯繫到任何當地官員。我們只能自救"。

路透社試圖聯繫涿州和保定地區的地方政府，但多次撥打電話均無人接聽。

在周日的一份聲明中，涿州當地政府稱，已"迅速啟動救援計畫"，並說，該市共產黨領導人"堅定地站在抗洪救災第一線"。

據國家媒體報道，中國國家主席習近平於8月1日下達了"全力以赴"救援的書面命令，並於本周派遣國務院副總理張國清前往包括涿州在內的中國北方洪災地區視察。國家媒體稱，習近平和其他共產黨高層正在北戴河進行一年一度的夏季休假。

但有跡象表明，當局對洪水災民的批評越來越敏感，一些關於涿州洪災的博文，包括第一人稱的描述，都被從微信平台上刪掉了。

撤離、賠償

涿州市 60 萬居民中有六分之一以上已經撤離。一些留下來的居民說，地方當局缺乏緊迫感，導致他們忽視了撤離通知，直到為時已晚。

其他居民說，他們沒有收到任何警告。據一位姓朱的木匠在他家中告訴路透社記者：“我們沒有收到任何信息”。他家四米深的洪水造成了價值 30 多萬元人民幣的損失。

我房子的整個外層鋼架都被衝走了，樓下所有的傢具、工具和機器都沒了。地基坍塌到了地下。

許多居民認為，7月31日政府決定將保定市溢洪水庫的洪水引到所謂的蓄洪區（其中兩個蓄洪區位於涿州），從而加劇了當地的洪災。

根據中國的防洪法，這些地區可能包括低窪的居民區。法律規定，蓄洪區的居民有權獲得價值為房屋損失 70% 的補償。

幾位涿州居民說，他們已向當地官員提交了損失報告，但尚未收到賠償回復。中國政府誓言要在冬季之前讓洪災地區的災民重返家園，而北京官員則宣布災後恢復可能需要一年時間。

涿州並不是唯一的居民對政府不作為感到憤怒的地區。根據社交媒體平台推特X在上周發布的視頻片段，在涿州東南130公里處的霸州市，數十名洪水災民舉行了罕見的抗議活動，他們在活動中打出橫幅要求賠償。（路透社說，已設法確定了這些視頻的地理位置，但無法核實拍攝日期）。

據法新社報道，上周發生在北京，河北和吉林的洪災，至少導致72人遇難。

據中國央視今天周五援引河北當局的話報道，"自8月10日以來，河北省已有29人因災死亡，其中6人是被確認的失蹤者。目前仍有16人失蹤"。

北京當局本周表示，在上月底的暴風雨和洪水中，北京至少有 33 人死亡，其中包括兩名救援人員。

上周的暴雨導致東北部吉林省十多人死亡。

法新社周三訪問河北省時，部分地區的街道仍被泥漿覆蓋。居民們正努力搶救自己的財物，清理受損的房屋。