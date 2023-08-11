美司法部指派特別檢察官調查拜登兒子亨特所涉非法指控

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美國司法部長周五(8月11日）宣布，任命一位特別檢察官調查總統拜登之子亨特·拜登是否牽涉不當商業交易。法新社稱，正在尋求連任的拜登在司法部長做出這一宣布後保持沉默。

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法新社報道，美國司法部長加蘭在宣布上述決定時沒有透露新任特別檢察官調查內容的細節。加蘭宣布這一出人意料的任命，正值拜登尋求總統連任，白宮對此沒有做出反應。

加蘭周五在簡短的講話中稱，對總統拜登的兒子亨特提出刑事指控的聯邦檢察官韋斯，將被提升為特別檢察官，獲得額外權力調查亨特是否牽涉不當商業交易。

據稱韋斯周二告知司法部長，他認為他的調查已達到需要任命他為特別檢察官的階段。加蘭表示，“他(檢察官韋斯）要求被任命(為特別檢察官）。在考慮了他的請求以及案件的特殊情況後，我認為任命他為特別檢察官符合公共利益”。

今年53歲的亨特·拜登被法庭指控逃稅並在吸毒期間獲得槍支。

不過，亨特·拜登多年來一直受到他父親總統拜登的前任特朗普和許多其他共和黨人的攻擊，他們指控亨特腐敗。

保守派議員特別指責亨特 拜登在其父擔任奧巴馬副總統(2009-2017年)期間，利用網絡和他父親的聲譽和影響力在烏克蘭和中國做"可疑"的生意。

共和黨議員並揭露，司法部會不惜一切代價避免現任總統的兒子被判入獄。

國會共和黨人並指稱拜登從亨特的商業投資中獲得利益，警告將推進展開彈劾調查，但共和黨人至今未就有關指控及不當行為提出確鑿證據。

韋斯最初獲前總統特朗普任命為特拉華州聯邦檢察官，拜登接任總統後韋斯留任。分析指韋斯此次被任命為特別檢察官，在調查工作方面比聯邦檢察官，將被賦予更多獨立性。