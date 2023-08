美國重申賴清德過境符合慣例 一中政策不變

台灣/美國/中國/政治

台灣副總統賴清德即將啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮,並將過境美國。對此,美國國務院周五(8月11日)重申,賴清德過境符合台灣副總統過境慣例與美台長期非官方關係,美國一中政策不變。彭博社周五報導,賴清德將登上"彭博商業周刊"封面。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社消息,台灣總統蔡英文指派賴清德擔任特使,率團出席巴拉圭共和國新任總統潘尼亞(Santiago Peña Palacios)就職典禮;訪團預計12日啟程,18日返台,期間過境紐約與舊金山。

美國國務院發言人周五以背景說明方式回覆中央社郵件詢問表示,台灣高階官員過境美國符合長期慣例、美國與台灣非官方關係,以及美國的一個中國政策,這一政策不變。賴清德過境符合副總統過境慣例。

美國國務卿布林肯7月17日在國務院發表談話時表示,考慮到飛行距離,過境為依循慣例作法;過去數十年間,台灣副總統已過境美國10次,這次是第11次,也是賴清德第2次過境美國,"中國沒有理由借故進行挑釁行徑"。

不過,針對中國將在賴清德過境美國期間進行軍事演習一事,美國國務院並未回應。

在賴清德即將出訪前夕,中國海事局宣布,自北京時間12日中午至14日下午,將在東海軍事演習。

另外,彭博(Bloomberg News)網站周五報導,台灣副總統賴清德將登上"彭博商業周刊"封面。

彭博在新聞中附上賴清德成為"彭博商業周刊"(Bloomberg Businessweek)封面人物的照片,發行日期為2023年8月21日。圖說標示他是總統選舉的領先者。

封面標題則是"他想領導台灣。但他能維持和平嗎?"(He Wants to Lead Taiwan. But Can He Keep the Peace?)。

賴清德周六啟程出訪巴拉圭,將過境美國紐約、舊金山,預計18日返抵台灣。民進黨黨政人士表示,此行重頭戲是以總統特使身份過境美國,出席巴拉圭新任總統就職典禮,在國際場合上代表總統,與各國政要自然互動,具有相當大的意義。

賴副總統將於12日傍晚啟程,同日抵達美國紐約過境,13日晚間離美。台灣總統府尚未公布賴清德在美國行程,不過,據指出,他將出席紐約僑宴並與青年座談。