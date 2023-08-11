習近平缺席災區 黨報稱領導人應率先垂範

中國北方洪災

中國領導人習近平一直沒有現身河北東北災區，究竟因為日理萬機，或者去了北戴河密商大計？人民日報發表的文章讓人費解，文章稱領導人“喊一聲‘跟我上’與吼一聲‘給我上’”大不一樣! 文章還說：“如果自己都做不到躬身力行、率先垂範，又怎能讓他人真心信服、甘願跟隨呢？”這是說誰呢？

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人民網8月10日頭版刊出題為“人不率則不從，身不先則不信—總書記的用典智慧”，同一版還刊出“關鍵時刻衝在前---廣大黨員幹部牢記囑託奮戰防汛抗洪救災一線”的長篇文章，原來第二篇是陪襯第一篇的。

這次河北救災，民間最不滿的，是幾乎看不到領導人的身影，但人民日報卻把習近平一段過去的講話拿出來說事，並頌揚這是“總書記的用典智慧”，文章引用習近平的話說，“‘人不率則不從，身不先則不信’。領導機關和領導幹部帶頭衝在前、干在先，是我們黨走向成功的關鍵？”

文章解釋習近平用的這段話出自北宋寶元年間，西北戰事吃緊，國家財政困窘，一位大臣向皇帝上奏時說了前面那句話，意思是希望“朝廷應作出榜樣”，人民網這篇文章把習近平用典的意思這樣發揮了一番：

“正所謂‘已身不正，焉能正人’，如果自己都做不到躬身力行、率先垂範，又怎能讓他人真心信服、甘願跟隨呢？”

該文還舉出毛澤東曾說過“典型本身就是一種政治力量”的例子，希望“領導幹部有‘人不率則不從，身不先則不信’的覺悟，不僅要跟大家干在一起，還要干在最前頭。喊一聲‘跟我上’與吼一聲‘給我上’，一字之差，卻是天壤之別”。

有網友評論，“這文章不會有點‘高級黑’吧，哪壺不開提哪壺，這幾十年每當遇到大災，江澤民、朱鎔基、胡錦濤、溫家寶，至少是要到第一線去慰問民眾，鼓舞士氣。習近平擔任總書記以來，從來不肯去災區視察，這不就是文章說的‘自己都做不到躬身力行、率先垂範，又怎能讓他人真心信服、甘願跟隨呢？’”

如果說這篇文章用意有點玄虛，刊登在同一版主要位置的“關鍵時刻衝在前---廣大黨員幹部牢記囑託奮戰防汛抗洪救災一線”好像就是在實打實地反駁民間的批評：報道稱，

“習近平總書記和黨中央始終高度重視防汛救災工作”。“習近平總書記明確指出：“各級領導幹部要加強應急值守、靠前指揮，堅持人民至上、生命至上…切實把保障人民生命財產安全放到第一位。”

但是，習近平始終不肯出現在災區，這是一個持續十年的疑問。