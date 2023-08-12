中國地方政府債務超過94萬億 北京派出工作組"查帳"

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中國地方政府債務估計高達人民幣94萬億元，金融時報報導，中國國務院已派出工作組到超過10個財政最差的省份"查帳"，尋找削減債務的方法，直接向總理李強彙報。報道指，這是北京多年來採取最大規模由上而下的方式來解決地方政府債務問題，顯示在中國經濟步履蹣跚之際，北京擔心金融穩定性面臨的風險。

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中央社援引高盛集團（Goldman Sachs）估計，中國地方政府債務累計高達94萬億元，包括地方政府融資平台的債務，這是資產負債表外的負債。

報導指出，中國國務院派出工作組到超過10個財政最差的省份審查帳目，包括未被納入資產負債表的債務，並尋找削減債務的方法。

據稱，工作組由中國人民銀行（央行）、財政部、證券監管機構組成，直接向國務院總理李強彙報。

報導形容，這是北京多年來採取最大規模由上而下的方式來解決地方政府債務問題，顯示在中國經濟步履蹣跚之際，北京擔心金融穩定性面臨的風險。

報導引述知情人士表示，工作組目前其中一個最重要的工作，是對地方政府融資平台的隱性債務進行審視及分類，這些隱性債務並沒有納入地方政府的資產負債表上，而是透過場外或其他非公開渠道籌集到的資金。

知情人士說，部分隱藏債務可能會被撥入地方政府的正式債務，部分可能會面臨重組。

另有知情人士表示，這些解決方法是讓地方政府利用低息的特殊用途債券或其他債券，來支付利息相對較高的地方政府融資平台債務。

工作組也會向商業銀行及政策銀行施壓，要求延長地方政府融資平台債務的到期時間，給予特別長的限期，以及降低債務利率。

不過報導指出，另一個最大的癥結問題，是這些債務應由中央政府還是地方政府負責。中央政府希望地方政府變賣資產來還債，但地方官員指很多資產沒有流動性，中央政府一定要拯救他們。

工作組可能會繼續推進地方政府變賣資產減債，並堅持中央政府不會直接介入的原則，避免有道德風險。

報導表示，本次計畫是中共領導人習近平7月主持召開的中共中央政治局會議決定，會議表示要制定實施一攬子計畫，幫助化解地方政府債務問題。

不過報導引述專家表示，目前最大問題是中國經濟增長放緩，影響地方政府的財政收入，導致還債困難。