台灣副總統賴清德將不顧中國反對將過境美國

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台灣副總統賴清德8月12日星期六啟程前往美國，正式過境美國後、轉往巴拉圭訪問。中國堅決反對台北與其他國家進行任何正式接觸。北京視台灣為其領土的一部分，隨時準備收復台灣，甚至不惜使用武力。

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按照官方說法，賴清德僅為“過境”美國，就像台灣總統蔡英文今年四月初前往中美洲邦交國訪問時，先後“過境”紐約和洛杉磯一樣。不過，蔡英文在“過境”期間，會晤了美國眾院議長麥卡錫，引發了北京的強烈不滿。

中國反對台灣與其他國家進行任何外交接觸，並對台北與其他國家政府之間的每一次會晤都進行強烈譴責。

台灣副總統本次前往巴拉圭是為了出席該國新任總統潘尼亞的就職典禮。巴拉圭是南美洲唯一承認台北的國家，也是僅存為數不多的仍與台灣保有外交關係的國家之一。

賴清德在動身前發推表示：“期待在過境時與美國朋友見面”。美國在台協會主任勞拉-羅森伯格則在推特上作出回應表示，該協會期待着歡迎副總統過境美國前往巴拉圭。預計賴清德在往返巴拉圭途中，將先後過境紐約和舊金山。

中國以“一中”為原則，曾在本月3日作出表態，譴責賴清德“過境”美國，並呼籲美國領導人“停止美台之間的官方往來”。

台灣外交部發言人劉永健在談到賴清德過境美國一事時，採取了淡化立場，他稱此次過境“沒有特別之處”。他還強調：此種情況已經有過11次。

在賴清德啟程前一周，中國加強了對台灣周邊海、空兩域的軍事部署。台灣國防部披露：從周三清晨6點至周五，台灣周邊共發現解放軍軍機33架次以及軍艦6艘次。