台灣立法院長和聯合國 7位人權專家聲援被扣律師盧思位 促老撾放人

中國/老撾/人權

中國人權律師盧思位至今已被老撾政府扣留 16天，國際聲援的聲音日漸響亮，繼七位聯合國人權專家表示正聯絡老撾政府釋放盧思位，以免他要被遣返中國和面對酷刑之後，台灣立法院院長游錫堃今(12日)早也在社交平台發出同樣要求，是第一位就盧思位被扣事件發聲的議會之首，他更嚴厲譴責中共持續迫害異議人士。

盧思位在老撾被扣已經超過兩周, 國際聲援日見高漲, 小圖是游錫堃及部分聯署的聯合國人權專家 2023年8月12日

廣告 繼續瀏覽後續

盧思位若被遣返中國所須面對的風險，可從明天便被強迫失蹤整整六年的中國人權律師高智晟的情況得以想見，高的妻子耿和及多個人權團體至今仍在為他的下落和獲釋奔走，明天在英國丶美國丶加拿大丶日本丶荷蘭丶台灣等多國有請願或示威活動。

盧思位過境老撾前赴美國與家人團聚之時被扣，對華援助協會認為是在中國政府要求下而為，是中共長臂管治的例證，曾在陳水扁年代擔任台灣行政院長的現任立法院院長游錫堃在臉書聲援盧思位時指出，中共近年長臂管轄日益頻繁，像是「深圳五月花號教會」便有 63人遭受宗教迫害流亡三年半，而許多國家在中共威逼之下都不願救援或提供庇護。

與游錫堃一樣要求老撾政府立即釋放盧思位的，還有來自三個聯合國人權架構的七位專家，他們昨日透過聯合國網頁發聲，指盧被老撾政府任意拘留至今，外界對他的羈押地點仍然一無所知，律師丶家人或任何他想見的人均未能與他接觸。

專家們憂慮，盧很有可能在近日被遣返中國，一旦被遣返，他將面臨種種危機，包括遭受不可彌補的傷害丶酷刑丶非人道對待丶懲罰，又或任意羈押丶強迫失蹤等嚴重人權侵擾情況。他們續稱，根據國際人權法，簽署國不可將任何可能面對上述風險的人遣返，否則便會違反聯合國禁止酷刑公約。

人權專家強調，即使是在逃亡路上，以和平手段推動和維護人權的人權衛士亦不應受到迫害，否則便是天理難容，促請老撾政府立即停止對盧思位的監視丶迫害及拘留，不要把他遣返中國，並採取一切措施以免對他的生命和人格造成難以挽回的傷害。

專家稱，正就此事聯絡老撾當局。聯合發表聲明的專家包括聯合國人權衛士狀況特別報告員羅瑪莉(Mary Lawlor音譯)丶被迫或非自願失蹤工作組成員皮亞詩(Ana Lorena Delgadillo Pérez音譯)丶法官和律師獨立特別報告員Margaret Satterthwaite等七人。

現年50歲丶在參與「12港人案」後被中國吊銷律師執照的中國人權律師盧思位，上月28日在離開老撾以便取道泰國赴美與妻女團聚時，被老撾當局扣留，面臨被遣返的危機，他的妻子張春曉丶68個國際或地區人權組織紛紛發聲，要求老撾政府放人，部分人士和組織更分別到老撾駐不同國家的領事館前請願示威。