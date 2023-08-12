專家指中國第一大房企碧桂園關乎千萬人就業 不能倒

中國房地產危機

中國房地產業壞消息一個接着一個，繼恆大陷入債務深淵，資不抵債之際，中國最大房地產公司碧桂園財務黑洞越來越大，中國學者認為第一大房企轟然倒下，將衝擊市場信心，關係幾千萬人就業，呼籲 當局出面拯救。

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中國知名經濟學家任澤平8月11日在微博發文，呼籲“幫幫碧桂園、龍湖等優質民營房企”。他認為，這不僅是幫這些民營房企最後的堡壘，不僅是因為大而不能倒，而是守住金融風險底線、守住民生底線的需要。他認為：“黎明就在前方，優質民營房企不要倒在黎明前”。

文章稱，如果第一大房企轟然倒下，將衝擊市場信心、經濟恢復、金融風險、居民購房預期以及上下游60多個行業，關係幾千萬人就業，龍湖這些民營房企最後的堡壘也可能難以自保，這是不可承受之重。根據國際經驗，房地產是周期之母，10次危機9次地產。

碧桂園於11日在其官方微博發布致歉信，表示受銷售與再融資環境不利影響，2023年上半年預計出現較大虧損，當前也正承受階段性的流動壓力。

根據碧桂園10日在港交所公布報告，預計上半年虧損人民幣450億至550億元。碧桂園承認：“公司遇到了自成立以來最大的困難，正全力自救，希望扭轉當前的困局。”

情況看來很不好，財經資訊網站“金十數據”消息，8月12日晚間，碧桂園宣布對旗下11隻境內公司債券自8月14日開市起停牌，復牌時間另行確定。

有分析指，碧桂園和恆大並不完全一樣，比起來，前者覆蓋面更大，而且都是住宅類，只要停工，就會給買房子的人造成巨大打擊，不但人住不進去，房貸還停不下來。

根據華爾街日報、香港經濟日報等媒體近日報道，過去一星期，碧桂園的股票和債券價格大幅下跌，國際信評機構下調其評級，新股配售計畫傳出喊停。路透社報道，碧桂園未能如期支付兩筆於6日到期的債務利息，證實市場擔憂不虛。

媒體據此分析，中國房地產問題距離真正解決問題仍很遙遠，最痛苦的時候還沒有到來。

中國房地產行業正面臨著嚴重困局，根據每日經濟新聞，8月10日，陷入債務深淵的恆大集團公布新的財務報告顯示，公司總負債一萬八千三百三十八億元人民幣，而公司總資產不過一萬四千六百八十五億元，已資不抵債。僅2022年就凈虧損527.2億元人民幣。