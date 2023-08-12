拜登尖銳評價習近平用意何在

習近平與拜登

美國總統拜登8月10日說中國是一枚“定時炸彈”，並警告提防“壞人做壞事”，說得很直白。新華社次日回應：“唱衰中國，只會在事實面前反覆碰壁。”

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拜登一些涉及中國的言論，有時突如其來，白宮偶爾也會做些“補救”。比如，去年9月18日，他在回答媒體有關中國若侵台，美國是否會出兵捍衛時，拜登回答很明了：當然會!

白宮隨後出面“澄清”：美國的一個中國政策沒有變，注意，一個中國政策，不是“一個中國原則”。其實，拜登這已是第四次提到美國要保護台灣，這一次最明確。諸多分析人士則指美國對台海一貫的“戰略模糊”趨向清晰。

觀察人士提醒，有人或以為拜登年事已高，偶爾“失言”，他對習近平和習近平領導的中國的認識，其實自競選總統之日起的相關表述，邏輯上前後一致的。

2021年2月7日，拜登就任總統不久，美國哥倫比亞廣播公司專訪時，拜登強調他非常熟悉習近平。作為奧巴馬的副手，他與這位未來掌控中國的接班人早就開始了接觸，有過許多次“私人會談”，並和他旅行了17000英里，直言“我很了解他”。

不過，拜登對習近平的“了解”可能不會讓習近平高興，他說，“他的骨子裡沒有一點民主”。拜登表述得很平淡，簡直有點“輕描淡寫”，他還強調沒有批評的意思，“但這是現實”。

拜登經歷了冷戰時代，見證過美蘇對立，應該說，對於沒有一點民主意識的領導人，他領教的多了？問題是如此“輕描淡寫”，對方是否能接受。說習近平“骨子裡沒有一點民主”，這在西方幾乎沒有疑問，但是習近平不這樣看，要不他怎麼會說，他在中國搞的是“全過程民主”。

拜登擔任總統後，舉辦全球民主峰會，第二次舉辦時，直接參加的，視頻與會的各國政要多及一百多個國家，自然中國、俄羅斯是不會受到邀請的。這個峰會，是拜登的“民主與專制對抗”的組成部分。所以順理成章，後來就有了他關於習近平是獨裁者的一番話。

6月20日，拜登在加州出席競選籌款活動時，乾脆稱呼中國國家主席習近平是“獨裁者”，拜登還說，習近平對早前的間諜氣球事件並不知情。“這對獨裁者來說是一個很大的尷尬，當他們不知道發生了什麼的時候。當它被擊落時，他非常尷尬。他甚至否認氣球的存在。”不知拜登的意思是否是說獨裁者總要讓人感覺是“全知全能”的，竟然還有“沒料到”的事情發生？

中國外交部次日便指責拜登的言論“極其荒謬”，“是公開的政治挑釁”。顯然，習近平或者他的屬下不認為“獨裁者”是個好稱號，儘管得到獨裁者稱號的人都是“權傾天下”。中國外交部反駁時用了“公開的政治挑釁”，意思其實很明白，中方知道美國會怎麼看習近平的，只是拜登這樣公開地說“嚴重侵犯中國的政治尊嚴”，也就是“不給面子”。

拜登對稱呼習近平是獨裁者並無反悔之意，6月22日，他在白宮接待印度總理莫迪時，記者問及“獨裁者”稱謂時，拜登強調，他對中國的直言不諱“我是不會有太多改變的”。他解釋說，“美中關係不像美印關係那樣處於現在這樣的狀態，一個根本原因是，因為我們都是民主國家，所以彼此之間存在着極大的尊重。”

拜登繼續自己的思路，不過更加直白罷了。8月10日在猶他州籌款時談到中國經濟，他說，“中國正陷入麻煩”，中國經濟增長放緩，失業率飆升打破歷史記錄，老齡化嚴重，中國在許多方面就是一顆定時炸彈。他還說：“這很不好，因為當壞人遇到麻煩問題時，他們就會做壞事”。中國是黨國，一個黨，一個國，一個領袖，國家高度人格化，這裡的黨國與習近平是等量的。至於拜登對中國經濟的擔憂，其實也是國際社會目前普遍的關切，三年清零過後，中國經濟問題十分嚴重，現在已進入通縮期，

不過，拜登每次評論習近平之後，總會落腳到現實政治的層面。他不斷地強調希望與習近平見面。中美關係在氣球事件發生後更形緊張，但拜登政府設法努力，終於在緊張氣氛中讓美國國務卿布林肯、美國財長耶倫等前往中國訪問。美方認為無論如何，美中兩大國對話是必要的，只有建立對話管道，才能防止意外發生。

當然，美方在加強與中方溝通的同時，也毫不諱言出於“國家安全考量”，繼續出台限制政策。本周，拜登簽署行政命令，限制美國投資中國的先進科技，包括半導體、量子運算與人工智慧等三大領域。一些觀察人士則認為，這意味着美中“脫鉤”加速。

分析人士指出，“骨子裡沒有一點民主”、“獨裁者”，界定了美國總統拜登對習近平的認知，而一個如此超級體量的專制中國對美國將非常危險，所以，美國要採取措施限制。不過，人民日報8月12日發表署名“鐘聲”的評論說：“遏制打壓阻擋不了中國發展的步伐。”指美國“必須去除‘心魔’”

如同拜登四次提到保護台灣一次比一次清晰一樣，拜登對習近平的評價也越來越尖銳，這似乎與習近平“東升西降”的判斷完全背道而馳，為什麼呢？

不過，拜登這樣表達與他同時表述的“我不想傷害中國，希望與中國建立理性的關係”似乎並不矛盾，因此，他又期待着與習近平會面。