賴清德出訪巴拉圭 強調向國際社會展現台灣堅持民主自由

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台灣副總統賴清德周六(8月12日）啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，並將過境美國。美國總統拜登周六指派內政部長德布拉·哈蘭率團出席這項盛會。賴清德周六在登機前表示，會與理念相同的國家領導人會晤，讓國際了解台灣是堅持民主自由和人權的國家，及為維護印太和平所做的努力。

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中央社報道，賴清德周六正式啟程前往巴拉圭，參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）、副總統阿里亞納（Pedro Alliana）就職典禮。訪團預計18日返台，期間過境紐約與舊金山。

美國總統拜登周六也宣布，美方代表團將由內政部長哈蘭（Deb Haaland）率領，美國駐巴拉圭大使奧斯特菲爾德（Marc Ostfield）、聯邦眾議員托雷斯（Norma Torres）等人也將出席就職儀式。

賴清德去年年初代表台灣政府出席宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮時，與美國副總統哈里斯同坐第一排，兩人短暫寒暄致意，這是台美副總統首次在國際場合自然互動。

賴清德周六在登機前表示，會與理念相同的國家領導人會晤，讓國際了解台灣是堅持民主自由和人權的國家，及為維護印太和平所做的努力。

他指出，將透過這次出訪，和世界各國領袖展開自信的交流，也會和理念相同的國家、代表團會晤，讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，且讓國際知道台灣維護印太和平所做的努力。

台灣副總統賴清德12日啟程出訪巴拉圭，中國同步在東海海域實施軍演。台灣總統府周六表示，台灣總統蔡英文取消客博會行程，召集相關人員與幕僚召開幕僚會議，即時掌握周邊局勢。