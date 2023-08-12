開放兩岸觀光無下文台灣推出「小菜」遭批玩文字遊戲

兩岸開放觀光遙遙無期，在台灣引發旅行業者高度不滿，怒批「等到快要翻臉」。為紓解民怨，台灣行政院長陳建仁11日表示，將優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，近期定案後，將對外公布相關方案。但再度被批，是在「玩文字遊戲」！

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自從大陸地區爆發新冠肺炎疫情之後，短時間內，台灣就立即宣布禁止大陸旅行團進入台灣，這一禁就是兩年多，好容易等到今年二月，全球疫情開始緩和，台灣也陸續解封，但對大陸旅行團來台的禁令，台灣官方始終不願解除。

10日，中國大陸文旅部宣布，恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括日本、南韓、美國、英國等共78國，使大陸開放國民參加旅行團前往國外旅遊的國家總數達到138國，但台灣仍然沒有在這波開放之列。

這個消息引爆了正如大旱望雲霓的台灣旅行業者高度不滿，中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，陸方今年五月宣布恢復旅行社經營台灣團客前往大陸旅遊時，台灣就應該順勢把球拋回，結果雙方僵持不下，只是懲罰到合法的旅行業者，業界已經普遍「等到快翻臉」，業者不是都沒有聲音，是已經對政府失去信心。

在這種情況下，台灣行政院長陳建仁11日宣布，將優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光。至於大陸旅行團何時可以來台？陳建仁說，希望在和平對等，彼此尊重，務實情況下交流溝通，但目前還沒有接到大陸善意回應。

台灣總統府發言人林玉禪說，台灣願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊，可以由恢復從第三地來台觀光的陸客開始實施。

不過旅行公會理事長蕭博仁表示，具有外地護照或雙重國籍的旅外華人本來就可以入境台灣，這個所謂開放的措施根本沒有幫助，想用這個來安撫業者，實在無法接受。

他說，政府開出今年一百萬大陸遊客的承諾已經跳票，業者犧牲太久了，之前不少單位都說要抗爭，他都出面安撫，希望再給政府一點時間，但實在拖太久，如果九月還無法打開觀光大門，他絕對支持業者抗爭。