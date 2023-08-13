中國醫療反腐176院長書記被查 醫生最低月薪僅1600元

中國/醫療

隨着官方在醫療領域的反腐整肅，中國醫藥體系一些結構性問題也被檢視，其中包括醫生的收入。

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中央社發自上海的報道說，中國正進行史上最大力度的醫藥領域反腐行動，除了官方選擇的時機引發猜測，中國醫生基本薪資不高的情況也受到關注。據報導，有底層的規培醫生一個月僅實領人民幣1600元。

據紅星新聞報導，截至8月12日，全國已有176位醫院院長、書記被查，實際數字可能更多。多地還公布了檢舉醫藥領域腐敗的專線。此外，以往被認為合規的醫療學術會議，這次也被認為存在腐敗，紛紛暫停。

在這場醫藥領域的反腐整肅中，中國的醫療結構和醫生的收入情況受到關注。

據第一財經對眾多醫生的採訪報道，從醫學院畢業的大學生，要經過規培（住院醫師規範化培訓）和住院醫生階段才能一步一步晉陞成為主治醫生、副主任醫師、主任醫師等。據一位醫生介紹，碩士規培屬於最底層，乾著最繁瑣的工作，可能每個月到手工資只有1600元。

一位正在廣州某三甲醫院進行規培的醫生對第一財經記者表示：“就拿同齡人來說，能做醫生的一般都是學習較好的人，別的行業從業者有些在30歲左右已經有車有房，成為人生贏家了，但我們還在靠‘情懷’支撐。對於醫生而言，25歲～30歲是人生最艱難的五年。”

上海一家三甲醫院主治醫師告訴第一財經記者，（在上海）一般而言，規培需三年，然後需工作滿兩年，才能去考主治醫師，之後滿五年才能升副高（副主任醫師）。在規培階段，第一年不具備執業證，每月到手工資只有2000元～3000多元，在第二年和第三年，月收入大概在5000元～6000多元。到了住院醫生階段，到手月薪在7000元～10000多元。

第一財經獲悉，急診是醫療機構最重要的部門之一，也是醫院最苦最累的部門，但是收費低。一些好的醫院為了鼓勵醫生去急診科，特別在制度方面進行優化，提高急診科醫生的收入，鼓勵醫生在一線治病救人。