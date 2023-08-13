中國醫療界反腐風聲鶴唳 甚至出現夫妻反目

中國醫界反腐海嘯

中國最近在醫藥界發起反腐運動，鼓勵民眾舉報，出現醫務人員舉報領導、患者和醫藥代表舉報醫生，甚至家人互相舉報、夫妻反目等現象。有點當年的“文革”在醫藥界復現的感覺，弄得人人自危。

上海一家醫院看病的人排起了長隊。許多中國人不滿：看病難，看病貴，特權階層佔有相當醫療資源。

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中紀委和國家監委7月28日召開“開展全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署大會”，會議稱要“加大執紀執法力度”，“深入開展醫藥行業全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理”。

據指目前至少有159位醫院院長和醫院黨委書記被查。本周以來，幾乎每天都有醫療系統幹部落馬的消息通報。一些自媒體也披露了一些有專長的醫生“看病發財”，完全喪失醫德的故事。

但是，運動式反腐令人怵目驚心，自由亞洲援引一位不願公開姓名的湖南醫療界人士說，中紀委進駐醫療系統後，醫院一片緊張，有醫院要求醫生或專家退還講座的酬勞：“有些就很嚴苛，要你之前收的講課費都退出來。現在作好退錢的準備。比如，醫生、專家，那些醫藥公司曾邀請很多主任專家去給下面的小醫院醫生去講課，或者學術交流。主辦方會付勞務費。他們（政府）現在矯枉過正，一旦要做什麼，不是‘極左’就是極右。”

8月1日，上海正式施行『舉報獎勵實施辦法』最低獎勵金額分別為5000元，上限為100萬元。對‘食品、藥品(含醫療器械、化妝品)、特種設備、工業產品質量安全等領域“再亮利劍”。8月11日，上海市醫保局發布『關於徵求“關於印發上海市違法違規使用醫療保障基金舉報獎勵辦法實施細則的通知”意見的公告』，上海舉報違法違規使用醫療保障基金擬最高獎勵20萬元。

陝西省爭先恐後，根據澎湃新聞，陝西11日率先 公布醫療腐敗整治情況，根據通報，現已處理937名人員，並退還3470個紅包。從報道看，醫療反腐運動如同“排雷”，全省各級衛生健康部門、醫療衛生機構“自下而上深入開展自查自糾”，一直查到醫院科室，“醫院排查臨床科室和職能科室2萬3331個。”

醫界反腐，風聲鶴唳，官媒鳳凰網12日就有三則報道，除了有關上海舉報最高獎勵20萬元外，還有“西安市胸科醫院院長李向前被查”；“深圳一醫生被妻子舉報收回扣‘出軌，官方介入調查”。尤其後一條新聞，與文革期間發生的夫妻互相舉報，父子反目，“大義滅親”頗為相似。

醫療界的運動式反腐讓人人自危，一位醫生投信給網絡知名人士“李老師不是你老師”說：“現在宣傳口已經完全把醫生放在人民的對立面，大肆宣揚醫生貪腐。作為一名醫生，我很痛心，大部分醫生都是廉潔的，醫生收入其實並不高(醫生都是經過辛苦學習來的，平時工作壓力也比很多行業大，經常需要值夜班)，醫療成本高是科技水平問題，不是分配問題，一味地向醫生開刀只會導致醫生躺平，民眾就醫將更加困難。信中還說，政府一方面要求公立醫院回歸公益性，另一方面又要求醫院自負盈虧，兩者存在本質矛盾，我們醫生在其中不斷被擠壓。”

中國醫療界存在腐敗現象，深為民眾詬病，主要是看病難，看病太貴，醫保變相貶值，優質醫療資源被特權階層佔據，高幹享受高幹病房；一般病人家屬為了給親人治病，不惜賄賂醫院院長，給醫生送紅包。

幾日來，網上大量轉發『證券時報』10年前的一條微博，2006年原衛生部副部長殷大奎曾透露中科院一份關於領導幹部職務消費的調查報告內容，當時政府投入到醫療費的80%專供黨政幹部，每年花費大約500億元人民幣。有網友批評說，造成中國人看病難看病貴的正是這幾百萬黨員幹部!

不過，不少人士批評說，中國醫療界存在的腐敗現象，正如在中國其他領域存在的腐敗現象一樣，絕非個別人，個別領域的問題，而是制度問題，正如習近平上台以來，就高舉反貪旗幟，但是“腐敗份子”層出不窮。反腐成為選擇性反腐，成為黨內鬥爭的工具。

網友“徒步的起手”認為醫療反腐跟歷次運動反腐一樣，結果會越反越腐，無非是把腐敗機會從廣大從業人員集中到少數人手中。他認為中國的醫療腐敗不是人性問題，而是制度問題，就是通常說的制度性腐敗。他發推文批評中國現行的醫療制度是“黨國體制的產物”，“醫院領導等於官僚，醫生要追求好生活，離不開灰色收入。藥廠和醫療設備公司八仙過海，爭相行賄。幾十年如一日，官府不作為，睜一隻眼閉一隻眼。手頭緊了才想起來反腐，追溯既往，人人自危。一陣風過去，怨聲載道，一地雞毛。”

網友雨後蘑菇說，“當一個國家靠運動來糾錯，意味着法律體系的癱瘓。”“而且這些貪腐現象的存在，追根究源是政府的立法執法的缺陷造成的，最應該追責的是相關政府部門，沒有權力的保駕護航和權力尋租，不會容忍和允許這些現象的長期存在。說到底，這次的整治貪腐不過是縱容羊吃草，然後養肥了，就出欄該殺了剪羊毛吃羊肉了。”