中國駐德國大使吳懇：“中國不是風險”

中德關係

中國駐德國大使吳懇接受《柏林日報》採訪，稱中國不是風險，中國希望合作。但如果德國推出針對華為的懲罰措施，中國不會袖手旁觀。

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《柏林日報》現在發表了本月七日在柏林對吳懇大使的採訪。這是取消新冠防疫政策以來，吳懇首次接受面對面的採訪。《柏林日報》的印象是，吳懇一口流利的德語，彬彬有禮，但態度堅定。採訪話題沒有禁忌，批評性的問題也可以不受限制的提出。

就德國聯邦研究部長瓦青格剛剛對中國學生的科學間諜活動發出警告一事，吳肯回應說，除此之外，德國聯邦憲法保護局發布了一份安全通知，其中將中國當局列為情報部門。“在我看來，這種做法已經變得歇斯底里、瘋狂和需要接受治療的仇華心態。”這種做法毒化了合作氣氛，而且會侮辱某些群體。吳懇呼籲德國一些政客和當局做好自己的事情，別插手學生。中國學生留學德國不是今天才開始，制度差異也不是從今天才存在。將中國學生描繪成威脅的指控根本不屬實。

在問到對德國政府的對華戰略的看法時，吳懇表示：“中德之間的共識遠多於分歧。 兩國是夥伴而不是競爭對手。”“ 對世界穩定和全球經濟的最大威脅是一些國家人為搞分裂對抗、脫鉤、破壞供應鏈。 德國目前面臨的挑戰和問題都不是中國造成的。 如果德國將中國視為競爭對手和系統性對手，這不符合兩國利益。 因此，我們希望德國奉行理性的對華政策。 從意識形態角度制定對華戰略，只會導致誤解、加劇誤解。”

就華為和中興技術可能被排除在德國5G網絡建設之外一事，吳懇表示，如果德國出台針對華為的懲罰措施，中國不會袖手旁觀。“華為和中興通訊已多次證實遵守德國安全法規。 但幾年來，我們觀察到，一些國家，特別是美國，試圖抹黑華為、中興通訊。 但他們無法提供任何證據證明存在安全風險。 如果德國沒有正當理由將華為排除在5G網絡之外，這不僅違背了公平的市場規則，而且德國也損害了自己。德國企業並不迴避競爭。 但競爭需要公平的框架條件。 近年來，中國企業為德國數字化進程做出了重要貢獻。 現在，公司變得越來越強大，但它們卻突然變得礙眼。 中國有句俗話，過河拆橋。 我還想澄清一個反覆提出的虛假論點，即中國的基礎設施不對歐洲企業開放。 這不是真的。 諾基亞和愛立信最近贏得了中國移動的競標。 這樣，他們就可以將中國市場的份額翻倍。 開放總是相互的。 希望德國為所有中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。 聽說德國政府正在考慮將華為排除在5G網絡之外。 如果聯邦政府真的朝這個方向做出決定，並且沒有任何真實證據證明這些產品對德國構成安全威脅，我們不會袖手旁觀。 我們將採取一切必要措施，維護中國企業的合法利益。”記者追問中方可能採取的措施是什麼，吳懇沒有做出詳細回答，只是說：“有句俗話說：你怎麼待我，我就怎麼待你。”

就中國人權問題受到德國政界詬病一事，吳懇大使回答說：“對於人權問題，我們有不同的看法。 大量事實和數據表明，中國的人權狀況處於歷史最好水平。 四十多年來，中國政府使約8億人擺脫了貧困。 中國已經消除絕對貧困。 世界上沒有任何其他國家成功地做到了這一點。 這是人類最偉大的進步之一。 國際民意調查機構的多項調查顯示，90%以上的中國人對政府工作表示滿意。 當然，人權沒有完美的狀態，只有更好的狀態。 我相信德國也不敢說自己的人權狀況是最好的。 我們不排除就此進行討論，願在相互尊重、平等相待的基礎上，與包括德國在內的所有利益攸關方積極尋求對話與合作。 我們希望解決分歧，互相學習，共同前進。 但我們不能接受的是，德國一些政客將人權問題工具化、政治化、當作武器。 我們反對德國一些行為者以人權為借口採取保護主義措施的觀點。”

就德國目前大談減少對華依賴時使用的流行詞“去風險”和“脫鉤”，吳懇回答說：“將中國列為風險是沒有根據的。 中國的開放程度越來越高，我們正在培育越來越市場經濟、國際化的市場環境。 我們希望通過對話協商解決矛盾。 關於您提到的鎵和鍺的出口新規定：這兩種原材料具有“軍民兩用”的特性，也就是說它們也可以用於軍事用途。 國際上對此領域的嚴格控制是司空見慣的。 這些限制並不針對個別國家。 在歐洲和美國，受到出口管制的商品種類要廣泛得多，甚至有明確的命令限制對中國的出口。 據稱，歐洲在稀土和其他原材料方面越來越依賴中國。 但坦率地說，中國對歐洲的依賴可能比歐洲對中國的依賴更大。 我們會因此斷絕與歐洲的聯繫嗎？ 不會的。”

他還說：“如果非要談獨立，那麼依賴就是相互的。 中國依賴德國和歐洲。 幾十年來，這兩個經濟體一直緊密相連。 我們共同努力，共同創造財富。 如果沒有包括與德國在內的全球合作，中國的快速發展是不可想象的。”

他還說：如果德國放棄中國市場，別的國家會去搶佔中國市場。但他的印象是，德國企業對合作繼續感興趣。

就烏克蘭戰爭，吳懇表示：“烏克蘭危機性質複雜，對國際局勢產生毀滅性影響。 從歷史上看，任何衝突最終都是在談判桌上得到解決。 中國不是危機的根源或參與者。 作為聯合國安理會負責任的成員，我們始終站在和平一邊。 因此，習近平主席已經明確了四點立場：尊重主權和領土完整、遵守聯合國憲章原則、尊重主權和領土完整。”

他還說：“我們與美國就重要國際問題進行會談。 但我的印象是，美國人雖然在歐洲安全中發揮着特殊作用，但對快速政治解決方案並不真正感興趣。 烏克蘭危機的解決離不開美國的積極參與。 關於中美關係，我想說的是，近年來，人們對中國存在一些嚴重誤判。 美國將中國視為其最大的地緣政治競爭對手，並試圖以國家安全為借口將經濟關係政治化。 但這些關係是世界上最重要的雙邊關係之一，友好地處理這種關係符合兩國人民的利益，也符合世界各國人民的利益。”

就德國一些政要對中國感到不安並持嚴厲批評態度一事，吳懇回應說：“我認為，德國政壇和當局中的一些人需要改變他們的看法。 中國的發展沒有理由害怕中國。 正如德國諺語所說：恐懼不是個好顧問。”