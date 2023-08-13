全民抓間諜讓外商唯恐避之不及 中國公布24條欲挽救外資

外資撤離中國潮

就在外資紛紛撤離中國之際，中國政府13日推出24條優化外商投資措施期冀挽救外資，但中國間諜法上路後形成的寒蟬效應難以驅散。

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中國國務院周日發布『優化外商投資環境，加大吸引外資力度』24條政策措施，包括支持外商投資在華設立研發中心，承擔重大科研攻關項目；保障外商投資企業國民待遇、加強外商投資保護；推動外資項目“早簽約、早落地、早開工、早投產”；為外資企業外籍高管、技術人員及家屬提供入出境及停居留便利、提高外國人永久居留身份證在公共交通、金融服務、醫療保障、網路支付應用便利度，對信用風險低的外企降低抽查比例和次數等。

不過，北京急於挽救外資救經濟的舉措與今年以來實施的一些政策似乎自相矛盾，根據中國歐盟商會六月份公布的一項調查，受中國監管措施、政治化因素影響，歐洲企業 對中國營商環境信心大幅下降，四分之三的企業重新考慮過供應鏈策略，其中12%表明已將部分業務撤出中國。

中國『對外關係法』以及修訂的『反間諜法』7月1日生效後，美國當局建議公民“重新考慮”是否前往中國旅行，以避免中國當局任意執法、禁止出境及錯誤拘留的風險。

美聯社的報道指出，由於投資信心隨着中國新修訂的反間諜法擴大對“間諜活動”的定義範圍及其他挑戰而暴跌，外國公司紛紛將投資及在亞洲的總部撤離中國。

尤其中國官方倡導“全民舉報抓間諜”更令外國投資人望而止步。在『反間諜法』生效一月後，中國國家安全部8月1日通過中國社交媒體微信發布公開社會動員令，號召全民舉報間諜，並宣布舉報有功者有賞。

路透社報道，中國有關間諜行為的定義寬泛模糊引發了美國警覺，美國表示，外國公司在中國有可能因為從事正常的商業活動而受到懲罰。

華爾街日報日前援引曾多次去中國，但現在不想去了的波士頓的商業顧問凱利表示，“現在中國把自己描繪成一個非常反西方，特別是反美的國家，讓我很不安。”

為去中國投資提供諮詢服務的律師事務所Harris Bricken合夥人哈里斯也對華爾街日報表示，中國最近對西方盡職調查公司和其他公司進行調查的事件，包括對貝恩公司（Bain & Co.）等全球諮詢公司突擊搜查造成恐怖效應，“除非迫不得已，否則人們不會前往中國”。