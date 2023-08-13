北戴河會議

北戴河是中共領導人理想的休假之地，他們通常利用這個機會“務虛”，在表面閑適輕鬆的環境下密商“方略”。今年的北戴河對習近平更不一般，這是他執掌大權十年之後，終於在去年10月推翻黨規，取得第三任總書記之後迎來的第一個北戴河假期，曾經有權有勢的黨內元老或消失，或名存實亡，他無需再忍受他們指手畫腳了，可以一邊享受北戴河美景，一邊“揮斥方遒”。然而，習近平遇到了很大的難題。

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這是許多觀察人士的看法，習氏政權，十年選擇性反腐，三年殘酷清零，終究達致廢除中共黨規，開啟第三任總書記，並向無限任期邁步的目標，然而，國內國外，陰霾籠罩，危機四伏。

掌握所有權力的習近平並不能高枕無憂，這從他的提拔不久的親信一個接着一個莫名消失可窺一斑，秦剛擔任外長半年即已免職，下落不明，火箭軍司令李玉超上任一年半，與政委一道被取代，副司令吳國華自殺，很蹊蹺。原中央警衛局局長王少軍死後三月，才向外公布簡短死訊，他的死亡真相是什麼？在中共高度控制內部信息的背景下這些不明不白的事件都有某種恐怖的印痕。僅僅幾月前、幾周前，他們還是習近平的親信，他們的下落，他們的失寵，甚至他們的死亡，都在滋生着難以言傳的恐怖情緒。而且都發生在一個短暫的時段，習近平開闢第三任總書記任期的頭年。

在對外關係上，放棄韜光養晦，讓唯上的“戰狼”把黨國的真實面孔袒露在世人面前，其中破壞最大的就是中美關係。美國認定北京將會給美國國家安全帶來危險，拜登政府在推出一系列限制向中國出口高科技包括高端芯片及製造設備的措施之後，8月9日又簽署最新對華投資禁令，限制美國企業投資中國敏感科技，包括半導體、量子運算以及人工智慧等領域。白宮雖然宣布不打算與中國脫鉤，華爾街日報的報道說，“美國對華投資禁令將進一步推動美中脫鉤”，這一進程已經啟動，後果難以估量。“北戴河會議”會採取措施反擊拜登禁令嗎？

其實，北京目前面臨的最嚴重最緊急的難題應是中國目前的經濟狀況。在中美貿易戰最激烈的時期，習近平曾設想過經濟內循環，以及重拾毛澤東自力更生的方針。三年清零後，中國經濟呈現出空前衰敗的局面，讓這一脫離世界自個內循環的空想也完全落空。從今年上半年中國官方公布的數據分析，支撐中國經濟的幾大支柱都出了極大問題，房地產面臨崩潰，出口萎縮，經濟增長不再，陷入通縮。在經濟領域，幾乎每天都可以聽到不好的消息。

金融時報11日報道，“北戴河會議”有一個急需解決的問題，如何搶救中國的經濟。但在國家安全及黨控制一切比 經濟復蘇更重要下，要討論結構性經濟改革異常艱難。報道援引加州大學政治經濟學教授史宗翰表示，這是因為官員們擔心這會激怒最高領導層。他認為，沒有人可以建議減少軍事、國防、維護內部安全以及對民眾大規模電子監控的開支。

中國經濟陷入困境，前景不明，習近平何解？中國問題專家鄧聿文認為，習近平將很難找到“解”，“因為造成中國經濟一落千丈的不是別人，正是他自己。由於他大權獨攬，政令己出，破壞了中國經濟的發展環境，擾亂了經濟規律，讓中國經濟徹底熄火。”

但是，最大的一個疑問是，習近平對中國經濟目前的困境到底有多大程度的感知？他周邊儘是歌功頌德的大臣，他們在多大程度上能給非常自負的習近平講實話？從官媒傳播的信息來看，儘管經濟疲弱，官媒還在吹捧習近平親自指揮的英明。在國際關係上，習近平對自己把中國拖入險境到底有多大程度的感知，從他自認“東升西降”，從而作出一系列誤判來看，習獲得的信息可能是他的近臣為了討好他而提供的信息，一些剔除了危險信號的信息。

但從習撤換火箭軍一批高級將領來看，習似乎又對自己所處的“孤家寡人”的地位有相當的感知，他不斷地講保江山，講政權安全，要求全黨對他忠誠，要求全黨捍衛“兩個維護”，“兩個確立”。

有分析認為，這說明習近平的不安全感是深重的。秦剛消失，火箭軍一鍋端，到底是親信也不可靠，還是習近平登上權力絕頂，孤家寡人，疑心越來越重？

所以他不斷地講“保江山”，講政權安全，“防患於未然”，只有他的安全，才是國家的最高安全，為平復這一步安全感，就要不斷地整肅，不斷地“反腐”，而最近國安部動員全國人民動手抓間諜，舉報間諜就是一個非常極端的例子。

當最高領導人習近平感覺不安全的時候，整個國家就風聲鶴唳，人人自危。