德國《焦點》周刊：一場反對美國指令的革命在歐洲悄然開始

德國媒體看美中關係

美國總統拜登下令限制對華科技投資，並稱中國為“定時炸彈”。此舉引起德國媒體多方反彈。

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德國《經濟周刊》表示，德國經濟對美國禁止對華投資持懷疑態度，並擔心歐盟發出類似要求時會帶來不利影響。

柏林出版的《日報》表示，拜登繼續推進對華貿易戰，禁止對華科技公司的投資，為此受到歐洲批評。前總統特朗普發起了對華貿易戰，後任拜登以強硬手段繼續推進貿易戰。白宮已下令，從明年起，美國投資者不再可能對中國科技公司進行資本投資。美國公司設立合資企業也被禁止。拜登的目標是削弱中國科技業。中國目前雖然只是表示“非常失望”，但可以預料，中國會採取反擊措施。對世界貿易來說，拜登的法令不是個好兆頭。拜登毫不掩飾他的看法。他認為，一個想要攻擊美國作為迄今為止技術頭號大國的存在本身就是對他的國家的威脅。他想採取一切手段確保美國保持領先地位。為此，歐洲已發出了批評之聲。社民黨籍歐盟貿易政治家貝恩德蘭格認為：拜登的法令是美中貿易衝突的進一步升級。他談到了一個“新維度”，並懇求歐洲人不要效仿美國的做法。“我們歐盟有自己的利益”。歐盟委員會宣布，將詳細分析法令中的限制措施。

德國電視二台表示，拜登稱中國為“定時炸彈”，兩國關係跌入低谷。兩國緊張關係有目共睹。儘管如此，雙方的相互依賴還是很大。

德國《焦點》周刊認為，一場反對美國指令的革命正在歐洲悄然開始。當拜登唾沫橫飛，宣布對中國採取一項又一項限制措施時，西方經濟遵守着自己的規律。對美國人來說，好消息是，歐洲經濟已經理解了脫鉤這個流心詞，並正在脫鉤。壞消息是，歐洲經濟正在與美國的政治指導方針脫鉤，而不是如其所希望的那樣與中國脫鉤。美國總統不再被視為是監護人。歐洲正在解放自己。儘管拜登指令強硬，儘管朔爾茨為將脫鉤下降到去風險而自豪，但經濟界每天都會做出不同的決定。它實行自己的基於價值的政策，只不過它的價值觀是對話和夥伴關係。它不想教訓中國人，而是想和他們做生意。每個中型企業都知道，德國道德不能賣到國外。於是，一場悄然的革命開始了，其最大的反叛就是禮貌地無視美國的指令。以下數據可以證明這一點。根據歐盟統計局的數據，2018到2022年間，從中國到歐洲的進口額幾乎翻了一番。中國是迄今為止歐盟最大商品供應國。根據經合組織的數據，同期歐盟的電子產品、工業機械和相機的進口增長尤其急劇，儘管人們擔心中國正在利用他們的技術進行間諜活動，但進口繼續增長。歐洲汽車製造商對中國的銷售也蓬勃發展，僅去年一年，汽車出口額就達240億歐元。專家表示，在歐洲政府的設想和實際情況之間，存在很大差異。來自中國的產品仍然至關重要。西方政府正在欺騙自己。他們的畫界政策違反了歐洲的基本利益。這就是為什麼經濟界大部分拒絕遵守政策的原因。