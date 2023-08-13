敘利亞大馬士革附近導彈庫發生爆炸

敘以/軍事

8月13日星期日黎明前，敘利亞首都大馬士革附近的導彈庫傳齣劇烈爆炸聲，敘利亞人權觀察披露，這是敘利亞政權的盟友、親伊朗民兵的導彈武器庫，位於首都東部山區。爆炸造成物質損失。

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總部設在英國的敘利亞人權觀察組織負責人拉赫曼向法新社表示：暫不清楚這是一次空襲還是地面行動。

另據敘利亞官方媒體薩那通訊社報道：當晚，大馬士革郊區聽到了“爆炸聲”，不過，報道沒有具體說明爆炸原因。

法新社引述敘利亞人權觀察披露的信息指出：周一，以色列襲擊了大馬士革郊區的軍事據點和軍火庫，造成4名敘利亞士兵以及兩名親伊朗的武裝分子死亡。另有兩名敘利亞士兵和五名外國戰鬥人員受傷，襲擊行動還摧毀了敘利亞政權的盟友-親伊朗民兵在大馬士革國際機場附近的武器和彈藥庫。

以色列很少對此類襲擊行動發表評論，但明確表示希望阻止伊朗在其家門口落足。

敘利亞人權觀察披露，7月19日，以色列對大馬士革附近的軍事據點和親伊朗團體陣地發動了夜間襲擊，造成3名親政府武裝分子死亡，4人受傷。以色列還瞄準了敘利亞沿海省份塔爾圖斯的一個防空基地。

2011年敘利亞戰爭爆發以來，以色列對敘利亞政權、伊朗軍隊以及大馬士革的盟友、以色列的死敵、親伊朗的黎巴嫩真主黨進行了數百次空襲。